Anato Tour Turizm’den dört kıtada özel seyahat programları - Son Dakika
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Anato Tour Turizm’den dört kıtada özel seyahat programları

Anato Tour Turizm’den dört kıtada özel seyahat programları
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Anato Tour Turizm, Dubai, Bosna Hersek, Mauritius ve Kırgızistan gibi destinasyonlarda kişiye özel seyahat programları sunarak hizmet ağını genişletiyor. Dubai'de VIP ulaşım ve kişiye özel organizasyonlar düzenleyen şirket, Bosna Hersek'te kültür ve tarih odaklı rotalar sunarken, Mauritius destinasyonunu ise balayı çiftlerinin gözdesi haline getiriyor.

Uluslararası seyahat organizasyonları alanında faaliyet gösteren Anato Tour Turizm, Dubai, Bosna Hersek, Mauritius ve Kırgızistan başta olmak üzere farklı destinasyonlarda kişiye özel seyahat programları hazırlayarak hizmet ağını genişletiyor. Şirket, ulaşım, konaklama ve etkinlik planlamasını tek merkezden yöneterek misafirlerine kapsamlı organizasyon hizmeti sunmayı hedefliyor.

Dubai'de VIP ulaşım ve kişiye özel organizasyon

Şirket yetkilisi, Dubai programlarının havalimanı karşılama hizmetinden itibaren planlandığını belirterek, misafirlerin ihtiyaçlarına göre özel çözümler oluşturduklarını ifade etti.

Yetkili, "Dubai'ye gelen misafirlerimiz için havalimanından itibaren tüm süreci planlıyoruz. VIP karşılama, özel şoför hizmeti ve otel rezervasyonlarını tek bir organizasyon kapsamında yönetiyoruz. İş seyahati amacıyla gelen misafirlerimizin yanı sıra tatil için bölgeyi tercih edenlere de aynı özeni gösteriyoruz. Çöl safarisi ve yat kiralama gibi hizmet taleplerine de kısa sürede çözüm üretebiliyoruz." dedi.

Bosna Hersek'te kültür ve tarih odaklı rotalar

Şirket, Balkanlar'a yönelik programlarında özellikle Bosna Hersek'in tarihi ve kültürel noktalarını ön plana çıkarıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, "Saraybosna ve Mostar başta olmak üzere bölgenin tarihi dokusunu misafirlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen programlarımız özellikle tarih ve kültür turizmine ilgi duyan misafirlerden yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Mauritius balayı çiftlerinin gözdesi

Hint Okyanusu'nda yer alan Mauritius destinasyonunun özellikle balayı çiftleri tarafından tercih edildiğini belirten firma yetkilisi, seyahat programlarının kişiye özel hazırlandığını söyledi.

Yetkili, "Mauritius'u tercih eden misafirlerimizin büyük bölümünü balayı çiftleri oluşturuyor. Resort otel konaklamaları ve özel tekne turlarıyla ada deneyimini kapsamlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Misafirlerimizin talepleri doğrultusunda programları baştan sona kişiselleştiriyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan'da doğa ve macera turizmi

Şirket, Orta Asya destinasyonları arasında yer alan Kırgızistan'da ise doğa odaklı programlar düzenliyor.

Yetkili, "Issık Göl, Bişkek ve dağlık bölgeleri kapsayan programlarımız doğa ve macera tutkunlarının ilgisini görüyor. Anato Tour Turizm olarak Orta Asya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini profesyonel organizasyon anlayışıyla misafirlerimize sunmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Balayı rotalarında farklı destinasyon seçenekleri

Anato Tour Turizm'in balayı çiftlerine yönelik hazırladığı programlar arasında Zanzibar, Maldivler ve Seyşeller de yer alıyor.

Firma yetkilisi, "Çiftlere özel hazırladığımız programlarda deniz üzerindeki villa konaklamaları ve resort otel seçenekleri sunuyoruz. Seyahat sürecinin sorunsuz ilerlemesi için tüm detayları önceden planlıyor, misafirlerimizin beklentilerine uygun organizasyonlar hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmetler tek merkezden yönetiliyor

Şirket yetkilisi, operasyon süreçlerinin tek merkezden koordine edildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Konaklama, ulaşım, rehberlik ve özel etkinlik organizasyonlarını tek merkezden yönetiyoruz. Yerel iş birliklerimiz sayesinde hizmet kalitemizi korumaya çalışıyoruz. Modern rezervasyon altyapımızla farklı ülkelerden gelen taleplere hızlı dönüş sağlayabiliyoruz. Talebe göre mevcut rotaların yanı sıra farklı destinasyonlar için de kişiye özel seyahat programları hazırlıyoruz."

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Son Dakika Ulaşım Anato Tour Turizm’den dört kıtada özel seyahat programları - Son Dakika

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