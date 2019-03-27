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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı, System.String[]
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre, 26 Mart 2019 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın seçildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Burhan Üstün'ün 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle boşalan başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapılmıştı.

Seçim sonucunda üye Hasan Tahsin Gökcan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirilmişti.

Hasan Tahsin Gökcan'ın öz geçmişi

Çorum'un İskilip ilçesinde 1965'te doğan Hasan Tahsin Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.


Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.


Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında master yapan Gökcan, Türkiye Adalet Akademisinde 2003 ile 2012 yıllarında hakim-savcı adaylık eğitimi ve meslek içi eğitimi kapsamında eğitici olarak ders verdi.


Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Gökcan'ın, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve mesleki konularda kitapları bulunuyor.

Hasan Tahsin Gökcan, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Hasan Tahsin, Anayasa Mahkemesi, Güncel
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