Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika

Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Andre Schürrle, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Andre Schürrle, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

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29 yaşındaki Alman futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, futbolu bıraktığını belirterek, "Kendim ve ailem adına bu harika yılların bir parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destek ve sevgi inanılmazdı. Şimdi bana doğru gelen tüm güzel olasılıklara hazırım ve açığım." ifadelerini kullandı.

Schürrle, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda ise futboldan artık keyif almadığını ve uzun süredir bırakmayı düşündüğünü kaydederek, "Artık alkışa ihtiyacım yok." yorumunu yaptı.

Kariyerine Ludwigshafener altyapısında başlayan Alman oyuncu, 2016 yılında Borussia Dortmund'a transfer olmadan önce Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg ekiplerinde forma giydi.

2018-2019 sezonunda Fulham, 2019-2020 sezonunda ise Spartak Moskova'ya kiralanan Schürrle, kariyeri boyunca kulüp bazında çıktığı 420 maçta 110 gol kaydetti.

Almanya Milli Takımı'nda 57 karşılaşmada 22 gole imza atan Schürrle, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer almıştı.

Borussia Dortmund, Andre Schürrle, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika Spor
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