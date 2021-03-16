Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in atlı birlikler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ne girişi

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