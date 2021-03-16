Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i resmi törenle karşıladı
16.03.2021 16:48
Son dakika haber: Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in atlı birlikler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması Milli marşların okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in atlı birlikler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması
Milli marşların okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı.
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