Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olimpiyatlara gidecek sporcularla buluştu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Yavaş, Mogan Park Konuk Evi'nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda yaptığı konuşmada, sporculara olimpiyatlarda başarılar diledi.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi 100'ün üzerinde sporcunun temsil edeceğini belirten Yavaş, "Olimpiyatlara 6 ASKİ Spor Kulübünden, 11 ya da bugün belli olacak 12 sporcu EGO Spor Kulübünden gidecek. İnşallah ülkemizi başarıyla temsil edecekler." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 1985'ten bu yana spora destek verdiğini dile getiren Yavaş, "Avrupa, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda ülkemize madalyalar getirdiler. Şimdi de başarıyla döneceklerinden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığına değinen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek hükümet gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bununla mücadele etmeye çalışıyor ama bizler de yerel yöneticiler olarak özellikle Ankara'nın tüm semtlerindeki gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Uzun süredir arsa arıyorduk. Ankara'yı hem 24 saat yaşanır bir hale getirmek hem de semtlerde insanların spor yapması vaatlerimizin arasında vardı. Yaptığımız incelemede 25 spor alanı bulduk. Bunların 15'inin temelini bu yıl içinde atacağız. Herkesin evine en yakın alanda spor yapmasını sağlayacağız."

Olimpiyatlara katılacak sporcularla bugün bir araya gelerek onlara moral vermek istediklerini söyleyen Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"İnşallah önce heyecanlarını, sonra rakiplerini yenerek boyunlarında güzel madalyayla ülkemize dönecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarından da eminim. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah sakatlıktan korusun, başarılarınız daim olsun. Belediye kulübü için bu sayı güzel bir sayı ama biz açıkçası yetersiz buluyoruz. İnşallah desteklerimizi artırmak, sporu yaygınlaştırmak suretiyle olimpiyatlara gidenlerin de ülkenin ikinci büyük şehri ise o payı o şekilde almasını isteriz. Giden sporcuların yüzde 50'ye yakınının belediyemizin desteklediği spor kulüplerinden olmasını isteriz. İnşallah ileride bunu da görürüz."

Yavaş, amatör spor kulüpleriyle irtibat halinde olduklarına işaret ederek, "15 temeli atılacak, toplam 25 spor tesisimizin bir kısmının idaresini amatör spor kulüplerine vereceğiz. İnşallah 19 Mayıs Stadı bir an önce yapılır. Yapılırsa yer bulabilirsek onun yanında, olmazsa amatör spor kulüplerinin yararlanacağı bir İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi sözümüz vardı. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül: "İyi bir takıma sahibiz"

Milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyatların havasının farklı olduğuna dikkati çekerek, "Takım olarak hazırız. Olimpiyatlarda başarıyı getiren psikoloji. O atmosferi kaldırabilen başarılı oluyor. İki olimpiyat gördüm. Birinde dibi, birinde zirveyi gördüm. İki duyguyu da yaşadım. Tokyo Olimpiyatları'na giderken işimizin zor olduğunu biliyorum. İyi bir takıma sahibiz. Diğer branşlarda da ciddi başarılar bekliyorum. Güreş zaten üzerine düşen görevi her zaman yapıyor, yapacaktır da." şeklinde görüş belirti.

Olimpiyatlarda grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp ise "Bu, benim dördüncü olimpiyatım. Birinde Taha'nın dediği gibi dibi gördük, ikincide bronz madalya, üçüncüde gümüş madalya aldım. İnşallah dördüncüde altın madalya nasip olur. Kariyerimde almadığım tek altın madalyayı da almış olurum." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübü adına olimpiyatlarda mücadele edecek güreşçiler Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, halterci Muhammed Furkan Özbek ile boksör Necat Ekinci de Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Tokyo 2020'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Organizasyonda EGO Spor Kulübünün dünya şampiyonu cimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı da yer aldı.

Aerobik cimnastikte bunu başaran ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyatlar öncesi Taha, Rıza ağabey ile buluştuk. Tüm kalbimizle onlara güveniyoruz. Bizim için de olimpiyatlar bu sene nasip olmadı ama inşallah 2024 yılında biz de hazırlanacağız." görüşünü paylaştı.

Etkinliğe, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Güreş Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş, Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel ve Boks Milli Takım Antrenörü Levent Yaman da katıldı.