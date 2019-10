Ankara'da 'dünya serebral palsi günü' farkındalık yürüyüşü -1

Ankara'da, Serebral Palsili (SP) çocular ve aileleri, 'Dünya Serebral Palsi Günü' etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, RTÜK merkez binası önünde yapıldı. Yürüyüşe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, Down Sendromu, Otizm, Serebral Palsi ve Diğer Gelişim Bozuklukları ile İlgili TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ile komisyon üyeleri CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da katıldı.

ŞAHİN: AMAÇ HASTALIĞIN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK

RTÜK'ün 25'inci kuruluş yılını kutladıklarını hatırlatan Ebubekir Şahin, SP hastalığının bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenleme önerisinin Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndan geldiğini söyledi. Şahin, "'Birlikte bir etkinlik yapalım ve bunun gibi diğer engelleri aşan bireyleri toplumumuza daha rahat duyuralım' diye taleple geldikleri zaman biz hiç düşünmeden kabul ettik" dedi.

ÇELİK: YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA GÖREV VERECEĞİZ

Milletvekili Kemal Çelik ise, Meclis Araştırma Komisyonu olarak tespit ettikleri sorunların çözümünde yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Sorunları aşağı yukarı tespit ettik; ama çözüm önerilerini de ortaya koyuyoruz. Ailelerin beklentilerini nasıl karşılayacağımızı inşallah en kısa zamanda açıklayacağız. Çocuklarımızın ve ailelerinin hukuki haklarını sağlamak, onlara hayatı kolaylaştırmak zorundayız. İnşallah bizim getireceğimiz önerilerle yerel yönetimlere daha fazla görev ve sorumluluk yükleyeceğiz. Bunu da Meclis'te yasal düzenleme olarak meydana getireceğiz" bilgisini paylaştı.

YEŞİL ATKILARLA YÜRÜDÜLER

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, milletvekilleri, hastalığın simgesi yeşil renkli tişörtler ve atkılarıyla SP'li çocuklar, aileleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte yaklaşık 200 metre yürüdü. Tekerlekli sandalyesiyle yürüyüşe katılan SP'li Doruk Kurt (8), telefon kullanabildiğini, bazı hareketleri kendi başına yapabildiğini belirtti.

MURATCAN'IN HAYALİ KUANTUM FİZİĞİ

SP'li Muratcan Çakır (19) ise, bilim adamı olmayı istediğini ve üniversiteye giriş sınavına hazırlandığını söyledi. Çakır, "12'nci sınıftayım, üniversite sınavım var. Çok iddialı bir üniversite düşünüyorum. ODTÜ'nün kozmoloji, kuantum fiziği, parçacık fiziği bölümlerini istiyorum. Stephen Hawking'in de dediği gibi 'umut varsa her şey vardır' dedi. SP'li çocukların üzerindeki baskıya dikkat çeken Çakır, "Öyle bir psikolojik baskı var ki üzerimizde; bize sanki hiçbir şey yapamaz, adeta uzaydan, Mars'tan veya başka bir yerden gelmiş gibi bakıyorlar. Sayın bakanlardan rica ediyorum. Bir daha konuşmalarında bize 'engelli' diye hitap etmesinler; çünkü biz özel çocuklarız, özel gereksinimli çocuklarız. Bize fırsat verildiği zaman bir Stephen Hawking, Oktay Sinan olabiliriz" diye konuştu.





Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Gökhan CEYLAN/ANKARA