İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'na Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev'in pasaportunun sahte olduğunu belirledi. 'Timur İsmailov' adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev'in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan Covid-19 PCR test sonuçlarının olduğu evrak bulundu. Gözaltına alınan Özbekistan asıllı, Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev'in, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği için ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. DEAŞ üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havalimanında sahte pasaportla yakalanan DEAŞ sanığına 12,5 yıl hapis - Son Dakika

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