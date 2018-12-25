Ankara'da Okullara Kar Tatili

Ankara
'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Çarşamba
günü)ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi.
YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TATİL EDİLEN DİĞER BÖLGELER İSE ŞÖYLE:
BOLU'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR ENGELİ Bolu
'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
KÜTAHYA'DA OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ Kütahya Valiliği
, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz
ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.
DURSUNBEY'DE OKULLARA KAR TATİLİ Balıkesir
'in Dursunbey
ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu 26 Aralık
Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.
BİLECİK'TE OKULLAR YARIN TATİL Bilecik Valiliği
, kent merkezi ve Pazaryeri
ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.
BURSA'DA KAR TATİLİ Bursa
'nın dağ ilçeleri Keles
, Büyükorhan
ve Harmancık
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Orhaneli
'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.
BOZÜYÜK'TE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ Bilecik'in Bozüyük
ilçesinde, kar yağışı sebebi ile okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kar
yağışının en çok etkili olduğu ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören öğrenciler için, yarın (26 Aralık 2018 Çarşamba) okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
(İHA)