Ankara'da "Müteahhitten deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da "Müteahhitten deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da "Müteahhitten deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı
23.12.2025 17:31  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da "Müteahhitten deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı
Haber Videosu

Ankara'da çekilerek sosyal medyada "Müteahhitten deniz gören villa" notuyla paylaşılan "apartman üstü villa fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı. Villa tipi yapının arka tarafta inşa edilen başka bir binanın çatısına ait olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada 'Müteahhitten deniz gören villa' notuyla paylaşılan fotoğrafın yanıltıcı olduğu, Ankara'da villa gibi görünen yapının aslında başka bir binanın çatısına ait olduğu ortaya çıktı.

"MÜTEAHHİTTEN DENİZ GÖREN VİLLA"

Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'nde yamaçta bulunan 13 katlı apartmanın ön tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada "Müteahhitten Ankara'da deniz gören villa" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta, apartmanın çatısında gibi görünen villanın müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilirken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa paylaşımı ortalığı karıştırdı

"İMAR İZNİNİ DE ALDIYSA TAKDİR EDİLİR"

Birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf için, "Çok mantıklı, hele imar iznini de aldıysa takdir edilir.", "Villanın altına apartman yakışmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa paylaşımı ortalığı karıştırdı

BAŞKA BİR BİNANIN ÇATISINA AİTMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan 'apartman üstü çatı' fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı. Önden çekilen fotoğrafta apartmanın çatısındaymış gibi görünen villa tipi yapının, arka tarafta yamaçta inşa edilen başka bir binanın çatısına ait olduğu görüldü. İki bina arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Deniz Gören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa' paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna gidecekler dikkat Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı
Boşanmak üzere olduğu eşini darp etti, ChatGPT’yi suçladı Boşanmak üzere olduğu eşini darp etti, ChatGPT'yi suçladı
Batman’da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti Batman'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
Böyle evlilik teklifi görülmedi Korku ve mutluluğu aynı anda yaşadı Böyle evlilik teklifi görülmedi! Korku ve mutluluğu aynı anda yaşadı
Bu bir delilik 3200 kilometre yol gitti, takımını tek başına destekledi Bu bir delilik! 3200 kilometre yol gitti, takımını tek başına destekledi
Defne Samyeli’den “Kasım Garipoğlu“ iddiasına yanıt Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya’dan tam destek aldık Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık
İstanbul’da mali müşavirlere yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı İstanbul'da mali müşavirlere yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

19:17
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı
19:07
Liderlerin asgari ücret beklentileri tutmadı Hepsi bayağı yüksekten uçmuş
Liderlerin asgari ücret beklentileri tutmadı! Hepsi bayağı yüksekten uçmuş
18:58
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan ilk tepki
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki
18:41
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu
18:36
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler
18:04
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı
17:47
Zeki Çelik’e bir dev talip daha
Zeki Çelik'e bir dev talip daha
17:39
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor İşte nedeni
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni
17:26
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı
17:08
Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım
16:40
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi’nden yararlanamayacak
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 19:26:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da "Müteahhitten deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.