Ankara\'da "Müteahhitten deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada 'Müteahhitten deniz gören villa' notuyla paylaşılan fotoğrafın yanıltıcı olduğu, Ankara'da villa gibi görünen yapının aslında başka bir binanın çatısına ait olduğu ortaya çıktı.

"MÜTEAHHİTTEN DENİZ GÖREN VİLLA"

Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'nde yamaçta bulunan 13 katlı apartmanın ön tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada "Müteahhitten Ankara'da deniz gören villa" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta, apartmanın çatısında gibi görünen villanın müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilirken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"İMAR İZNİNİ DE ALDIYSA TAKDİR EDİLİR"

Birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf için, "Çok mantıklı, hele imar iznini de aldıysa takdir edilir.", "Villanın altına apartman yakışmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

BAŞKA BİR BİNANIN ÇATISINA AİTMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan 'apartman üstü çatı' fotoğrafının açı yanıltması olduğu ortaya çıktı. Önden çekilen fotoğrafta apartmanın çatısındaymış gibi görünen villa tipi yapının, arka tarafta yamaçta inşa edilen başka bir binanın çatısına ait olduğu görüldü. İki bina arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu görüldü.