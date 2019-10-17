Ankara Garı prostat kanseri için mavi kravat taktı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman:

"50 yaş üstündeki erkeklerin PSA testi yaptırmalı"

ANKARA - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı bilinçlendirme çalışması için Ankara Garı'na, dev bir mavi kravat takıldı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından ve Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Ankara Garı'na dev bir mavi kravat asıldı. Dev kravat, 17-20 Ekim arası Ankara Garı'nda asılı kalacak. İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağı için, başkentin erken cumhuriyet döneminde inşa edilen en görkemli yapıtlardan biri olan Ankara Garı seçildi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman, sözcü hekim olarak yer aldığı etkinlikte prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek hastalıkla ilgili merak edilenleri anlattı.

Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olduğunu belirten Prof. Dr. Erman, "Geçen yılki tahmini tanı sayısı bütün dünyada 1 milyon 300 bin. Bu hastalık yüzünden geçen yıl hayatını kaybeden kişi sayısı ise 350 bin. Prostat kanseri genellikle ileri yaş hastalığıdır. 50 yaş altındaki erkeklerde çok çok nadir görülür. 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar. Hastaların çok önemli bir kısmı daha ileri yaşta, örneğin 65 yaş üzerinde tanı alan hastalardır." diye konuştu. Hastalıkta aile öyküsünün de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erman, birinci derece yakınlarında prostat kanseri görülen kişilerin risk grubunda olduğunu kaydetti.

Erken evre prostat kanseri belirti vermeyebilir

Prostat kanserinin belirtileriyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Erman, "Erken evre prostat kanseri hiç şikayet vermeyebilir. Kanser, prostat bezinin daha çok dış kesimlerinden başlar. Dolayısıyla idrar yollarında da bir tıkanıklığa yol açmaz. Genellikle hastalar çok sıkıntı hissetmez ancak belli bir boyutun üzerine ulaşan tümörler; idrar yapma güçlüğü, idrarda çatallanma, idrar yaparken ağrı hissetme, tam boşaltamama hissi gibi iyi huylu prostat büyümesinde de olabilen şikayetler yaşayabilir ama kanserde bunlar daha geç belirtilerdir. Hastalık başka bir yere gittiğinde kemik ağrıları, kilo kaybı gibi sorunlar yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"50 yaş üstündeki erkeklerin PSA testi yaptırması gerekiyor"

Prof. Dr. Mustafa Erman, 50 yaşın üzerindeki erkeklerin kapsamlı bir ürolojik değerlendirme yaptırması gerektiğini vurgulayarak, "Bu şekilde daha herhangi bir yakınmaya yol açmayan küçük kanserlerin erkenden tanınması ve bunların da radyoterapi ya da cerrahiyle tedavi edilmesi sağlanıyor. Nispeten erken evre hastalarda cerrahi en uygun tedavidir. Cerrahi ile hastalığı tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Daha ileri hastalarda radyoterapi de kullanılabilir. Her iki tedavide de son yıllarda önemli gelişmeler sağlandı. Eğer hastalık bu tedavilere uygun değilse, hastaya ilaç tedavisi veriyoruz. İlaç tedavisinde en temel yöntemimiz erkek hormonu testosteronunun baskılanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın Kapısı" mavi kravat taktı

Erkeklerin korkulu rüyası olarak bilinen prostat kanserine dikkat çekmek için üretilen dev mavi kravat, "Ankara'nın Kapısı" olarak nitelendirilen gar binasına takıldı. Sosyal medyadan da desteklenen etkinlik boyunca Ankara Garı'nın mavi kravatlı fotoğraflarını #takbimavikravat ve #prostatkanserinedikkat etiketleriyle paylaşan ilk 100 kişiye, etkinliğin sembolü olan mavi kravatlar hediye edilecek.

Çalışma kapsamında mavi kravat, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekmeye devam edecek.