Ankara haberleri! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara haberleri! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

13.10.2022 08:50
Ankara haberleri! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

Ankara haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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