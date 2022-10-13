Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika