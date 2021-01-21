Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi "Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü" açılması için YÖK'e başvurdu - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi "Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü" açılması için YÖK'e başvurdu

21.01.2021 09:51

Son dakika haberlerine göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversite bünyesinde Türkiye'de daha önce benzeri olmayan "Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü" açılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) teklif sunduklarını bildirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversite bünyesinde Türkiye'de daha önce benzeri olmayan "Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü" açılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) teklif sunduklarını bildirdi.

Tekin, "24 Ocak Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü" dolayısıyla "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi"nce yayımlanan "Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1" kitabının tanıtım programına katıldı.

Rektör Tekin, burada yaptığı konuşmada, uzun ve yoğun gayretler sonucunda hazırlanan kitabın tanıtım toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnsanlık tarihiyle yaşıt olan kadim Afrika medeniyetinin zengin kültürel ve coğrafi havzası içinde hayat bulan 1500 civarında atasözünü bir araya getiren bu kıymetli eser de sözün inşa eden, ihya eden ve ilga eden gücünü ortaya koymakta ve geçmişin birikimini günümüze taşıyan evrensel bir yol haritası sunmaktadır. Bu yol haritası, yerelden evrensele, tarihselden güncele, bireyden topluma, hayalden gerçeğe, canlıdan cansıza, insandan doğaya uzanan kuşatıcı ve zengin felsefesi ile insanlık için ufuk açıcı mesajlar içermektedir." diye konuştu.

"Çaba sarf etmeyi kendisine misyon edinmiş bir üniversiteyiz"

Üniversitelerin evrensel olana, medeni olana ve ahlaki olana sahip çıkmak ve korumakla mükellef olduğuna işaret eden Tekin, "Bilimin varlık nedenlerinden birisi de budur. Biz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak bu anlamda çaba sarf etmeyi kendisine misyon edinmiş bir üniversiteyiz. Bu kapsamda dünya medeniyetinin beşiklerinden birisi olan Afrika ve Afrika kültürüne ait çalışmalar bizim en başta gelen önceliklerimizden birisidir." şeklinde konuştu.

Tekin, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde bulunan Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezine ilişkin bilgi verdi.

Araştırma merkezi olarak kitaba verdikleri katkılara değinen Tekin, geçen yıl da Afrika yemekleri kitabını yaptıklarını, önümüzdeki yıl da benzer etkinlikler yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Her 15 günde bir Türkiye'deki Afrika ülkeleri büyükelçilerini üniversite öğrencileriyle bir sohbet etkinliğinde bir araya getirdiklerini anlatan Tekin, Kovid-19 salgını nedeniyle bu sohbetleri şu anda çevrim içi gerçekleştirdiklerine değindi.

Tekin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere büyükelçi eşlerine ve kitaba katkı verenlere teşekkürlerini iletti.

Üniversitede yaptıkları diğer çalışmalara da değinen Tekin, "Türkiye'de şu anda eşi benzeri olmayan bir bölüm açıyoruz. Afrika Dili ve Edebiyatı. Edebiyat fakültemiz bünyesinde, başka üniversitelere var olan Batı dilleri, Doğu dilleri ve benzeri kapsamda bir lisans programının hazırlığını yaptık. YÖK'e teklifimizi de sunduk. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıldan itibaren başlangıçta 2 olmak üzere, nihayetinde 4 yerel Afrika dilinde... Yerel dediğimiz dilleri konuşan nüfus sayısı 100 milyonun üzerinde. Bu 4 yerel dilde lisans eğitimi veren bir bölüm açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, söz konusu bölümde ilk aşamada Afrika Birliği'nin resmi dillerinden olan Svahilice'nin yanı sıra, Sahra Altı Afrika'da yaygın olarak kullanılan dil ve kültürlerin öğretimini hedeflediklerini kaydetti.

Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için YÖK'e başvurdu
Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için YÖK'e başvurdu
Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için YÖK'e başvurdu
Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için YÖK'e başvurdu

Afrika, Bayram, Ankara, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 'Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü' açılması için YÖK'e başvurdu - Son Dakika


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