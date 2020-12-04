Ankara Kent Konseyi'nden Engelliler Günü'nde söyleşi - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda "Engelsiz Bir Dünya İçin Ne Yapmalı" konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide engelli vatandaşların sosyal hayatta karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Kent gündemini yakından takip eden ve yaptığı projelerle toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan Ankara Kent Konseyi (AKK), "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen söyleşiye AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra AKK Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Hülya Saygı ve Sinem Ersoy, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger ile Hacettepe Üniversitesi İşitme-Konuşma Eğitim Ünitesi ve Odyometri Program Başkanı Prof. Dr. A. Sanem Şahlı katıldı.

"Yerel yönetimlerle iş birliğine açığız"

Engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılması ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmaların masaya yatırıldığı söyleşide AKK Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Hülya Saygı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından pek çok temsilcinin yer aldığı Engelli Meclisi'nde engelli vatandaşların seslerini duyurmaya çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde birçok kurum kuruluş engellilerle ilgili konuşur ama maalesef bu konuşulanlar hemen ertesi günü unutulur. Biz bunun böyle olmaması için AKK Engelli Meclisi'ni kurduk. Ankara Engelsiz Sanat Atölyesi Projemiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Önümüzdeki dönemde altyapı çalışmaları tamamlanarak, Ankara'daki engelli çocuklarımızın sosyalleşebileceği ve sanat eğitimi alabileceği bir yapı olacak. Bu çalışmamızda bize Büyükşehir Belediyesinin destek olması çok önemli. Tüm yerel yönetimlerle iş birliğine açığız."

Yerel yönetimler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde engellilerin karşılaştığı sorunlara karşı çözüm önerileri bulmaya çalıştıklarını söyleyen Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Sinem Ersoy da, "Engelli veya engelsiz ayrımını ortadan kaldırarak evrensel bir düzende yaşamak tüm bireylerin hakkı. Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak eylem planımızı hazırladık. Pandemi süreci yaşanmasına rağmen birçok projemizi hayata geçirmeyi başardık. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle engellilere yönelik önemli adımlar atılıyor" dedi.

Söyleşide görüşlerini dile getiren bedensel engelli müzisyen Hüseyin Korkut ise şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri biz engelliler olarak takdir ediyoruz. Özellikle akülü sandalyelerin ve engellilerin kullandığı cihazların bakımı ve onarımı konusunda attıkları adım bizim için çok değerli. Kaldırımlarımız tekerlekli sandalyeler için uygun hale geldi. Tüm bunlarının yanında özel halk otobüsü şoförlerinin engelliler hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mansur Başkanımız engellilerle ilgili çok güzel adımlar atıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Engelli müzisyenler Güneş Çevik ve Çağrıhan Atyıldız'ın müzik dinletisi büyük alkış alırken, sınırlı sayıda kişinin katıldığı söyleşinin sonunda Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Pelin Aslan, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a işitme engellilerin pandemi sürecinde iletişim kurabilmeleri için şeffaf maske dizayn edilmesinde ve bunların işitme engelli bireylere dağıtılmasında gösterdiği çabalardan dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

"Engelsiz hayat lütuf değil haktır"

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ayrıca CHP Genel Merkezi'nde zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya da katıldı. Engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı sorunları anlatan ve önemli mesajlar veren Yılmaz, "Ankara Kent Konseyi olarak engelli olmanın hayatı yaşamaya engel olmadığını biliyor ve tüm engellerin ortadan kalkması için mücadele veriyoruz. Dışarıda rüzgar eserken, engelli bireyler bunu tsunami olarak hissediyor. Biliyoruz ki alınacak basit bir tedbir, binlerce engelin ortadan kalkmasına vesile olacak. Ankara Kent Konseyinin engelsiz bir hayat için ortaya koyduğu irade lütuf değil, hak gereğidir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA