Ankara merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
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Ankara merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

27.05.2022 21:48

Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı sosyal medya dolandırıcılığına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı sosyal medya dolandırıcılığına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Ankara merkezli 6 ilde (Afyonkarahisar, Kırklareli, İzmir, Trabzon, Tekirdağ) yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Planlı operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konularak incelemesi yapıldı.

Yapılan incelemelerde, 'Sosyal Medya Dolandırıcılığı' olarak adlandırılan eylemi gerçekleştiren şüphelilerin; Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden takipçi sayısı bol hesap ile başlayarak tek kişi ile yapılmasının pek mümkün olmaması sebebi ile kartçı, reklamcı, photoshop elemanı, sosyal medya hesaplarında mağdur ile yazışan ikna kabiliyeti yüksek eleman şeklinde ilerlediği 'yasal bahis' adı altında yayınladıkları sahte kuponlar, yüksek meblağlı banka dekontları ile ağlarına düşürdükleri kişilere düşük miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacaklarını vaadinde bulunup, daha sonrasında oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için 'işlem ücreti, vergi ücreti, banka bloke ücreti' gibi ekstra birçok defa para istedikleri ve bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişileri de sahte olarak hazırlanan avukat kimliği gönderilerek, avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği göndererek tehdit ettikleri tespit edildi.

Ankara Emniyeti tarafından yapılan incelemelerde, bu yöntemle Türkiye genelinde binlerce kişiyi dolandırdıklarının tespiti yapıldı. Şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesap hareketlerinde yapılan incelemede 1 yıl içerisinde 25 milyon Türk lirası para hareketinin olduğu tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i şubeden salıverildi, 7'si mahkemece tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi.

(Ali Nargüner - İHA)

Ankara merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
Ankara merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
Ankara merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
Ankara merkezli 6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

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Kaynak: İHA

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