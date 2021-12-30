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Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı - Son Dakika

Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı

30.12.2021 16:48
Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı

Ankara Valiliği, başkentte yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğe kapatılacak yolların listesini paylaştı.

Ankara Valiliği, başkentte yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğe kapatılacak yolların listesini paylaştı.

Ankara Valiliği, başkentte yapılacak yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ, Oteller, AVM'ler, park/bahçeler, eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda; halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 19.00'dan etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yolların listesini paylaştı.

Listeye göre, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ayrıca ihtiyaç olması durumunda, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesinin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesinin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, 54. Cadde ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesinin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunus Caddesinin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak 31 Aralık 19.00'dan etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Valilik tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri önerisinde bulunuldu. - ANKARA

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Ankara Valiliği, Yeni Yıl, Tragger, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı - Son Dakika
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