MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız

Kaynak: AA

Hüseyin Tanrıverdi, Milletvekili, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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