Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı

21.09.2022 14:50
Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara vefat eden eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Fatma Tanrıverdi için cenaze namazı kılındı.

Ankara vefat eden eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Fatma Tanrıverdi için cenaze namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı öncesinde Tanrıverdi, iki oğluyla cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Taner Yıldız, Mehdi Eker, Faruk Çelik, Nihat Ergün, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Tanrıverdi'nin cenazesi, Keçiören'deki Bağlum Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski AK Parti Manisa Milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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