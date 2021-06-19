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Ankara Zabıtası'nın 250 Zabıta Memuru Alımı Başvurularına Yoğun İlgi - Son Dakika

Ankara Zabıtası'nın 250 Zabıta Memuru Alımı Başvurularına Yoğun İlgi

19.06.2021 12:05
Ankara Zabıtası'nın 250 Zabıta Memuru Alımı Başvurularına Yoğun İlgi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesinin KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru alımı için başvuru süreci başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru alımı için başvuru süreci başladı. "www. ankara. bel. tr" adresi üzerinden form dolduran adaylar, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek bizzat başvurularını yapıyor. Ankara Zabıtası'nda görev almak üzere sınavla alınacak adaylar müracaatlara yoğun ilgi gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak.

İtfaiye eri alımının ardından yıllardır kadrosuna alım yapılmayan Zabıta Daire Başkanlığı'nda görev yapmak üzere 250 zabıta memuru alımı için ilana çıkıldı. "www. ankara. bel. tr" adresi üzerinden form dolduran adaylar, 14 Haziran'dan itibaren Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek bizzat başvuru yapmaya başladı.

LİYAKAT ESASINA GÖRE ATAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın liyakat esaslı işe alımların yapılması için başlattığı uygulama doğrultusunda Ankara Zabıtası'na zabıta hizmetleri ile ilgili bölümlerden mezun alanlar alınacak.

Ataması yapılacak 150 zabıta memur adayı için 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimlerinden, 100 memur adayının ise ön lisans programlarından yerel yönetimler, çevre ve gıda

alanlarından mezun olması şartı arıyor. Adaylardan lisans mezunlarının sınava girebilmek için KPSS'den 70 puan, ön lisans mezunları için de 65 puan almış olması gerekiyor.

Ön başvuruların tamamlanmasının ardından Ankara Zabıtası, başvuruları geçerli olan adaylar arasından boş kadro sayısının beş katı oranında adayı (1250 kişiyi) mülakata çağıracak.

ADAYLARA HES KODU SORULUYOR

Zabıta Memuru adayları HES kodlarını yetkililere sorgulatıp ateşlerini kontrol ettirdikten sonra Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na alınırken görevliler adaylara çorba ve su ikramında bulundu.

İşe göre alım yapacaklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, başvurular ile ilgili şu bilgileri verdi:

" Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına 250 Zabıta Memuru alımı için başvurular başladı 30 Haziran'a kadar başvuruları almaya devam edeceğiz. KPSS puanı ile alım yapacağız hep söylüyorum biz buna Mansur Yavaş belediyeciliği diyoruz. Adama göre iş değil işe göre alım yapıyoruz, liyakatı ve adaleti esas alıyoruz, hangi mezundan olursan ol gel biz seni alalım diye bir yöntemimiz yok. Nasıl itfaiye erlerini itfaiye bölümü mezunlarından almışsak zabıta memurlarımızı da zabıta hizmetleri ile ilgili bölüm mezunlarından alıyoruz. 150 memurumuzu 4 yıllık hukuk, siyasal, iktisadi ve idari bölümlerden alım yapacağız 100 memurumuzu da ön lisanslardan alacağız yerel yönetimler bölümü mezunlarını çevre, gıda bölümü mezunlarının başvurularını alacağız. Alacağımızın 5 katını mülakata çağıracağız. Mülakatlarda çeşitli testlerden geçirip bir karar vereceğiz. Bütün adaylara şans ve başarı diliyorum"

ADAYLARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Zabıta Daire Başkanlığı kadrosuna alım sürecini başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden adaylar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Özge Sultan Demir: " Uzun zamandır beklediğim bir ilandı ve Büyükşehir Belediyesinin sitesinde gördüğüm zaman da başvurumu yaptım. "

-Neslihan Nur Beşparmak: " Zabıta Memurluğu alımı ilanını görünce çok mutlu oldum ve başvurumu yaptım. İşsizlik yaşandığı bir dönemde böyle bir alımın gerçekleşmesi biz adaylar için gerçekten iyi oldu. "

-Ahmet Burak Burkaş: " Zabıta Memuru alımı başvurusu için Osmaniye'den geldim heyecanlıyım. İşsizliği yaşandığı dönemde böyle bir alımın yaşanması gerçekten sevindirici. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Aylin Doğan: " Ankara Büyükşehir Belediyesinin zabıta memurluğu alımı yapacağını önceden duymuştum ve uzun süredir bu ilanı bekliyordum, internet üzerinden başvurumu yaptım. "

-Muhammet Bilal Kılıç: " Zabıta Memurluğu ilanı açan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. "

-Gülsen Esra Işık: " Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı ilan üzerine geldim, alımların liyakat esasına göre yapılacağına inanıyorum. "

-Mustafa Yılmaz: " İşsizlik dönemi yaşadığımız bu dönemde Mansur Başkanımızın yapmış olduğu 250 kişilik zabıta memur alımı çok önemli. KPSS için de çok emek verdik ve bunu değerlendirmek amacıyla başvurumuzu yaptık. İnşallah her şey güzel olur. "

-Fatih Çapa: " Her üniversite mezununun yaşadığı işsizlik döneminden kurtulmak, emeklerimizi almak için başvurumuzu yaptık. Hakkımızda hayırlısı olsun. "

-Coşkun Değirmenciler: " Gençlerin işe çok ihtiyacı var ve bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizler için böyle bir imkan yaratan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Yavuz Volkan Kalemci: " Zabıta Memurluğu için başvuran adaylara öncelikle başarılar diliyorum. İş bulmanın zor olduğu dönemde 250 kişilik alım gerçekten çok iyi. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Duygu Çavuş: " Zabıta memurluğu alımı başvurumu yaptım, çok mutluyum, inşallah herkes için hayırlısı olur. "

Ankara Zabıtası'nın 250 Zabıta Memuru Alımı Başvurularına Yoğun İlgi

Mansur Yavaş, Ankara, Zabıta, KPSS, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ankara Zabıtası'nın 250 Zabıta Memuru Alımı Başvurularına Yoğun İlgi - Son Dakika


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