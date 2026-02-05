Ankaraspor-Nazilli Beraberliği Şike İddiası Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor
BBC

Ankaraspor-Nazilli Beraberliği Şike İddiası Var

Ankaraspor-Nazilli Beraberliği Şike İddiası Var
05.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan 2024'teki Ankaraspor-Nazilli maçı sonrası şike iddianamesi hazırlandı; 52 şüpheli bulunuyor.

Ankaraspor - Nazilli Belediyespor arasında Nisan 2024'te oynanan ve iki takımın da şut çekmeden berabere bitirdiği karşılaşma hakkında şike iddianamesi hazırlandı. Soruşturmada beşi tutuklu 52 şüpheli yer alıyor.

İki takımın berabere kalması sonucu Ankaraspor bir üst lige yükselmek için play-off'a kalmayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor ise ligi Zonguldak Kömürspor'un önünde tamamlayarak bir puan farkla, bir alt lige düşmekten kurtulmuştu.

Bunun üzerine Zonguldak Kömürspor Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet geçen yıl başlatılan futbolda bahis soruşturmasına dahil edildi ve Aralık ayında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta maç hakkındaki iddianameyi tamamladı ve iki şüphelinin 1,5 yıl ile 4,5 yıl arasında, diğer şüphelilerin ise 1-3 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında bahis endüstrisinden alınan raporlarda bu maçın berabere biteceğine dair olağandışı miktarlarda bahis oynandığı ve bahis şirketlerinin %69'unun bu maçı bahis programlarından çıkardığı yer aldı.

Soruşturma kapsamında yer alan çok sayıda kişinin bahis hesaplarında da ciddi oranda büyük miktarlarda hareketlilik görüldüğü de iddia edildi.

Şüpheliler ise üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

'Maçı bağladım deme' mesajı iddianamede

Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, kulübün eski başkanlarından Hasan Güney'in kendisine "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı" mesajını neden gönderdiği sorusunu "bilmiyorum" diye yanıtladı.

Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, maçın sonucunu sonradan öğrendiğini ve kulübün sportif kısmıyla değil ekonomik ve idari işleriyle ilgilendiğini söyledi.

Nazillispor'un antrenörü Gürhan Sönmez ise maçtan önce kulübün antrenörünün istifa etmesi üzerine bir maçlığına görev yaptığını belirtti ve "Maçın berabere bitmesi neticesinde biz kümede kalacaktık. Rakibimiz olan Ankaraspor da play-off'a çıkacaktı. Biz durumumuzu sabitlemek için maçta risk almadık, defansif ağırlıklı oynadık. Üzerime atılı suçlamayla alakam yoktur" dedi.

Ankaraspor Başkanı Memet Emin Katipoğlu da maçın berabere bitmesi yönünde bir telkinde bulunmadıklarını söyledi, "Puan sıralamasına bakıldığında ilk etapta bizim takımımız Nazilli Belediyespor'u yenebilecek güçte olduğu aklı gelse de, futbol sonuç olarak üç ihtimalli oynanan bir oyundur" dedi ve ekledi:

"Zayıf takımlar güçlü takımları zaman zaman yenmektedirler. Burada öncelik yenilmemektir.

"Zaman zaman dünyada ve ülkemizde oynanan maçlar bakıldığında bir çok maçın kısır bir şekilde geçtiği ortadadır. Bu maçta sırf şut çekilmemesi hususu maçın sonucunu etkilediği anlamına gelmez.

"Zaten bu olayın gündeme gelmesini Zonguldak ilinin bir milletvekili sağlamıştır."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu maça işaret etmişti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen yılki bahis soruşturmasının bu maçla başladığını söylemişti.

Bir televizyon yayınına katılan Hacıosmanoğlu "Seçilince bu dosyayı kucağımızda bulduk. Ben de ivedilikle işleme alınmasını, gereği neyse de yapılmasını istedim" demişti:

"Bunun sonucunda iki taraftan da oyuncu, çalışan ve yöneticilerin bu maça bahis oynadığını öğrendik. Onlara da üst sınırdan cezaları verildi. Bu böyle olunca hukuktan sorumlu başkan vekilimize, 'Buna gerçek manada başlayalım' dedim.

"Devletimizin kurumlarıyla istişareye geçerek hakemlerden başladık. Biz, 10-15 hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm. Bunun gereğini yapacağız. Şimdi sırada futbolcular var. Yaklaşık 3 bin 700 sporcunun bilgileri TFF'de."

Kaynak: BBC

Yerel Haberler, Ankaraspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaraspor-Nazilli Beraberliği Şike İddiası Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı
Batman’da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Olaitan’dan transfer itirafı: Beşiktaş’ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
Al Ittihad’dan ses getiren hareket Benzema’ya yapmadıklarını Kante’ye yaptılar Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Atilla Taş’tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
14:14
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:40:00. #7.11#
SON DAKİKA: Ankaraspor-Nazilli Beraberliği Şike İddiası Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.