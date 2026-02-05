Ankaraspor-Nazilli Beraberliği Şike İddiası Var

Ankaraspor - Nazilli Belediyespor arasında Nisan 2024'te oynanan ve iki takımın da şut çekmeden berabere bitirdiği karşılaşma hakkında şike iddianamesi hazırlandı. Soruşturmada beşi tutuklu 52 şüpheli yer alıyor.

İki takımın berabere kalması sonucu Ankaraspor bir üst lige yükselmek için play-off'a kalmayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor ise ligi Zonguldak Kömürspor'un önünde tamamlayarak bir puan farkla, bir alt lige düşmekten kurtulmuştu.

Bunun üzerine Zonguldak Kömürspor Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet geçen yıl başlatılan futbolda bahis soruşturmasına dahil edildi ve Aralık ayında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta maç hakkındaki iddianameyi tamamladı ve iki şüphelinin 1,5 yıl ile 4,5 yıl arasında, diğer şüphelilerin ise 1-3 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında bahis endüstrisinden alınan raporlarda bu maçın berabere biteceğine dair olağandışı miktarlarda bahis oynandığı ve bahis şirketlerinin %69'unun bu maçı bahis programlarından çıkardığı yer aldı.

Soruşturma kapsamında yer alan çok sayıda kişinin bahis hesaplarında da ciddi oranda büyük miktarlarda hareketlilik görüldüğü de iddia edildi.

Şüpheliler ise üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

'Maçı bağladım deme' mesajı iddianamede

Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, kulübün eski başkanlarından Hasan Güney'in kendisine "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı" mesajını neden gönderdiği sorusunu "bilmiyorum" diye yanıtladı.

Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, maçın sonucunu sonradan öğrendiğini ve kulübün sportif kısmıyla değil ekonomik ve idari işleriyle ilgilendiğini söyledi.

Nazillispor'un antrenörü Gürhan Sönmez ise maçtan önce kulübün antrenörünün istifa etmesi üzerine bir maçlığına görev yaptığını belirtti ve "Maçın berabere bitmesi neticesinde biz kümede kalacaktık. Rakibimiz olan Ankaraspor da play-off'a çıkacaktı. Biz durumumuzu sabitlemek için maçta risk almadık, defansif ağırlıklı oynadık. Üzerime atılı suçlamayla alakam yoktur" dedi.

Ankaraspor Başkanı Memet Emin Katipoğlu da maçın berabere bitmesi yönünde bir telkinde bulunmadıklarını söyledi, "Puan sıralamasına bakıldığında ilk etapta bizim takımımız Nazilli Belediyespor'u yenebilecek güçte olduğu aklı gelse de, futbol sonuç olarak üç ihtimalli oynanan bir oyundur" dedi ve ekledi:

"Zayıf takımlar güçlü takımları zaman zaman yenmektedirler. Burada öncelik yenilmemektir.

"Zaman zaman dünyada ve ülkemizde oynanan maçlar bakıldığında bir çok maçın kısır bir şekilde geçtiği ortadadır. Bu maçta sırf şut çekilmemesi hususu maçın sonucunu etkilediği anlamına gelmez.

"Zaten bu olayın gündeme gelmesini Zonguldak ilinin bir milletvekili sağlamıştır."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu maça işaret etmişti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen yılki bahis soruşturmasının bu maçla başladığını söylemişti.

Bir televizyon yayınına katılan Hacıosmanoğlu "Seçilince bu dosyayı kucağımızda bulduk. Ben de ivedilikle işleme alınmasını, gereği neyse de yapılmasını istedim" demişti:

"Bunun sonucunda iki taraftan da oyuncu, çalışan ve yöneticilerin bu maça bahis oynadığını öğrendik. Onlara da üst sınırdan cezaları verildi. Bu böyle olunca hukuktan sorumlu başkan vekilimize, 'Buna gerçek manada başlayalım' dedim.

"Devletimizin kurumlarıyla istişareye geçerek hakemlerden başladık. Biz, 10-15 hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm. Bunun gereğini yapacağız. Şimdi sırada futbolcular var. Yaklaşık 3 bin 700 sporcunun bilgileri TFF'de."