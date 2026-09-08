Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Oğlu annesini, anne ise oğlunu yangının ortasında sandı. Antalya'daki yangında yaşanan büyük korku, anne ile oğlun birbirine kavuşmasıyla sona erdi.

ALEVLER KISA SÜREDE EVİ SARDI

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'taki müstakil gecekonduda çıktı. Evin yan tarafında ağaç ve odun parçalarının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alevlerin gecekonduyu sarması ve içeride bir kişinin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİ İÇERİDE SANIP ALEVLERİN ARASINA GİRMEK İSTEDİ

İtfaiye ekipleri ve Muratpaşa Belediyesi'ne ait sulama tankerleri yangına müdahale ederken Umut M. koşarak olay yerine geldi. Komşularından, anne ve babasının yaşadığı evin yandığını ve annesinin içeride olabileceğini duyan Umut M., alevlerin sardığı eve girmeye çalıştı. Komşuları genci durdurarak içeri girmesine engel oldu. Ancak anne Fatma M.'nin yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıktı.

BU KEZ ANNE OĞLUNA BİR ŞEY OLDU SANDI

İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken Fatma M. de evine geldi. Gecekondusunu alevler içinde, çevresini ise itfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle çevrili gören anne bu kez oğluna bir şey olduğunu düşündü.

Gözyaşlarına boğulan Fatma M.'ye, oğlunun iyi olduğu ve ambulansta sağlık kontrolünden geçtiği söylendi. Komşuları anneyi oğlunun yanına götürdü.

"OĞLUM GİTME" DİYEREK AYAĞINA SARILDI

Evlerinin yanışını birlikte izleyen anne ile oğlunu çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Umut M.'nin ayağa kalkmasının ardından annesi oğlunun ayağına sarılarak "Oğlum gitme" diye gözyaşı döktü. Çevredekiler büyük korku yaşayan anneyi sakinleştirdi.

"HER ŞEY YANDI KÜL OLDU"

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Gecekondu ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Fatma M.'nin kardeşi Safinaz Ünet, yangın sırasında ablasının evde olmadığını belirterek, "Yangın çıktı, her şey yandı kül oldu. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yangın sırasında evde değildi. Yevmiyeye çalışmaya gitmişti" dedi.