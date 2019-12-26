Annelerin feryadı PKK'yı çözülme noktasına getirdi - Son Dakika
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Annelerin feryadı PKK'yı çözülme noktasına getirdi

6 saat önce

Çocuğunun dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 8 Eylül'de oturma eylemi başlatan Hüsniye Kaya, kızına kavuştu.

Annelerin feryadı PKK'yı çözülme noktasına getirdi, System.String[]

Çocuğunun dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 8 Eylül'de oturma eylemi başlatan Hüsniye Kaya, kızına kavuştu. Gözyaşlarının sel olduğu kavuşmada anne Kaya, kızının elini sıkı sıkı tuttu.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 5 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan kızı Mekiye için 8 Eylül'de oturma eylemine başlayan anne Hüsniye Kaya, dün akşam saatlerinde mutlu haberi aldı. Terörün yüzünü gördükten sonra kaçmaya karar verip Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle bir araya geldi. Acılı anne, kızını sıkı sıkı sarılıp gözyaşlarına boğulurken, Mekiye'nin de annesinin yüzünü okşaması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.


"Bir daha seni göreceğimi düşünmüyordum"


Gözyaşları içinde kızına sarılan acılı anne Hüsniye Kaya, "Kurban olayım sana, seni gördüm, inanmıyordum kızım geleceğine, sana sarılacağıma inanmıyordum. Senin öldüğünü sandım, her gün ağlıyordum. Senin kokunu kokladım, Allah büyüktür, inanmıyordum geleceğine. Kimse bize söylemedi, cevap vermedi. Benim küçüğüm, benim güzelim, senin gözlerine kurban olayım annem. Ben artık seni göreceğimi düşünmüyordum, ölsem bile düşünmüyordum seni göreceğimi. Çok şükür yanımdasın, seni, güzelimi, küçüğümü gördüm. Çok sağ olun, herkesten Allah razı olsun" dedi.


"Yeniden doğduk"


Kızına kavuşan baba Hüseyin Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Baba Kaya, "Allah bizim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza, Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim, buradan Ankara'ya kadar selam söylüyorum. Dün akşam, bize müjde verdiler, telefon açtı bize. Kızın bize teslim olmuş, şu anda Silopi'de olduğu söylendi. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işler için çok çalışıyor, Allah ondan razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür, diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin eyleme katılsın. Onlar da çocuklarına kavuşsun. Eyleme katıldıkları zaman çocuklar anne babalarını görüyorlar, üzülüyorlar ve kendilerini devlete teslim ediyorlar. Çok sevinçliyim, benim kızım yeniden doğdu. Hem ben hem eşim yeniden doğmuş gibiyiz. Yılbaşı öncesi çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımıza, Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Kavuşmanın ardından dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya'nın ifadesi alınmaya başlandı.


22 Ağustos'ta oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını savunan Hacire Akar, parti binasına gelip oturma eylemi başlatmış, 3 gün sonra da oğluna kavuşmuştu. Hacire Akar'ın başlattığı eylem daha sonra başka ailelerin katılımıyla 3 Eylül'de tekrarlanmış, 60 aile evladı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bu süre zarfında eylemin 98'inci gününde Hatice Ceylan oğlu Cafer'e kavuşmuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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