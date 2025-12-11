Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor - Son Dakika
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

11.12.2025 12:00
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in cenazede fenalık geçirip bayıldığı görüntüler yeniden paylaşılmaya başlandı.

Türkiye, şarkıcı Güllü'nün ölümünde sır perdesinin aralanmasını bekliyor. 28 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla bulunduğu sırada camdan düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

KIZI YURT DIŞINA KAÇARKEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve iki kişi ile birlikte valizlerini hazırlayarak yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada "kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülter, emniyet birimlerince şüpheli sıfatıyla sorgulandı.

CENAZEDE BAYILDIĞI GÖRÜNTÜLER YENİDEN DOLAŞIMDA

Gülter'in gözaltına alınmasıyla birlikte, annesinin cenazesinde yaşadığı fenalık anlarına ilişkin görüntüler yeniden gündem oldu. Videolarda Gülter'in baygınlık geçirdiği, yakınları tarafından kucakta taşınarak ambulansa götürüldüğü görülüyor.

"ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM" MESAJLARI ŞÜPHELERİ DERİNLEŞTİRDİ

Gülter'in geçmişte arkadaşlarına gönderdiği "Annemi öldürmek istiyorum" şeklindeki mesajlar ortaya çıktıktan sonra soruşturmanın yönü değişmişti. Bu mesajlar, savcılık tarafından önemli deliller arasında değerlendiriliyor.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE…" SÖZLERİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ünlü şarkıcının ölümünden önce yakın çevresine "Başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdan bilin." dediğini iddia etmişti. Bu ifade, soruşturmadaki şüpheleri daha da artıran unsurlar arasında yer aldı.

TÜBİTAK İNCELEMESİNDE KRİTİK SES KAYITLARI

Teknik incelemelerde de dikkat çekici bulgular elde edildi. Sabah'ın haberine göre, olay anına ait ev içi kamera kayıtlarını değerlendiren TÜBİTAK yetkilileri, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine yönelik "Atacağım şimdi seni." ve "Hadi görüşürüz, bay bay." ifadelerini tespit etti.

Bu ses kayıtlarının, savcılık dosyasında kritik delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

