Antakya’da gastronomi şöleni başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya’da gastronomi şöleni başladı

Antakya’da gastronomi şöleni başladı
07.05.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “1. Gastro Bahar Festivali” yoğun katılımla başladı. Depremin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kadim şehirde düzenlenen festivalde Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri vatandaşlarla buluşurken, etkinlik sosyal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan ilçesi Antakya, bu kez gastronomi şöleniyle adından söz ettiriyor. Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen “1. Gastro Bahar Festivali”, 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Yoğun ilgi gören festival, deprem sonrası sosyal hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Antakya’da gastronomi şöleni başladı

HATAY’IN EŞSİZ LEZZETLERİ FESTİVALDE BULUŞTU

Festival alanında Hatay mutfağının birbirinden özel tatları vatandaşların beğenisine sunuldu. Tepsi kebabı, künefe, humus, kömbe ve daha birçok yöresel lezzet stantlarda yerini alırken, kente özgü tescilli ürünlerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Kurulan stantlarda yerel üreticiler doğal ve geleneksel ürünlerini sergilerken, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de Hatay’ın zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Festival boyunca vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Antakya’da gastronomi şöleni başladı

DEPREM SONRASI DAYANIŞMA RUHU FESTİVALDE YAŞATILIYOR

Festival yalnızca gastronomi etkinliği olarak değil, deprem sonrası oluşan dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir sosyal buluşma olarak da öne çıktı. Esnaf ve vatandaşlar uzun süre sonra bir araya gelerek moral bulurken, etkinlik alanında samimi görüntüler yaşandı.

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı ile Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Festivalin, şehrin sosyal hayatına yeniden hareket kazandırması hedefleniyor.

BAŞKAN YAPAR: “ŞEHRİN AYAĞA KALKMASI SOSYAL HAYATLA MÜMKÜN”

Festivalin açılışında konuşan Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, şehrin yeniden ayağa kalkmasının yalnızca fiziki yapılarla değil, sosyal yaşamın canlanmasıyla mümkün olacağını söyledi. Başkan Yapar, vatandaşların festivalde sadece alışveriş yapmak için değil, birbirlerini görmek ve moral bulmak için de bir araya geldiğini ifade etti.

Deprem sonrası yaşanan travmanın atlatılmasında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten yetkililer, festivalin ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı şekilde geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini açıkladı. 10 Mayıs’a kadar sürecek festival, her gün 12.00 ile 00.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Haber: Hüseyin Zorkun 

Yerel Haberler, Gastronomi, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Hatay Antakya’da gastronomi şöleni başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı
CNN’in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’na “Özgürlük Savaşçısı“ ödülü Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na "Özgürlük Savaşçısı" ödülü

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:30
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:18:36. #7.13#
SON DAKİKA: Antakya’da gastronomi şöleni başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.