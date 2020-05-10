ANTALYA 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret - Son Dakika
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ANTALYA 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret

6 saat önce

2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaretANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl eylül ayında iki çocuğun trafik kazasında kaybeden, onlardan 1,5 ay önce de eşi kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Kurnaz (46), ailesinden yoksun ilk Anneler Gününü yaşadı.

2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl eylül ayında iki çocuğun trafik kazasında kaybeden, onlardan 1,5 ay önce de eşi kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Kurnaz (46), ailesinden yoksun ilk Anneler Gününü yaşadı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun ziyaret ettiği Emine Kurnaz, kızı Ayşe'nin organının nakledildiği kişilerden gelen telefon ve hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Kurnaz, "Şu anda 6 tane evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Boğazkent Mahallesi'nde 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında çocukları Ayşe (18) ve Okay Kurnaz'ı (15), bu kazadan 44 gün önce ise eşi Faik Kurnaz'ı kaybeden Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti. Kendine ait evde tek başına yaşayan Emine Kurnaz, kazada kaybettiği çocuklarından Ayşe'nin organlarını bağışlayarak 5 hastaya umut olmuştu.

'BUGÜN KIZIMIN ORGANLARINI ALAN HERKES ARADI'

Ziyarette Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emine Kurnaz'a bir sürpriz yaptı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emine Kurnaz'ı, kızı Ayşe'nin kalbinin nakledildiği ve şu an İstanbul'da oturan Ayşe Gültekin ile cep telefonu aracılığıyla görüştürdü. Görüşme sırasında duygulu anlar yaşayan Emine Kurnaz, "Benim çocuklarım yanıma gelemiyor. Çocuklarımın yanına gittim ama ne mutlu bana ki oralardan beni hatırlayıp, aradınız. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Bugün bu kadar kişi beni yalnız bırakmadığı için gönderdiği hediye için de teşekkür ederim. Artık benim çocuklarım yok. Siz benim evladım olun, kardeşim olun. Ben çok gelmek istiyorum ama şimdi gelemem. Belki kışın mutlaka gelip sizleri ziyaret edeceğim. Sağ olun. Bugün kızımın organlarını alan herkes aradı" dedi.

'İYİ Kİ DE VERMİŞİM'

Kaymakam ve beraberindekilere o gün organ bağışı kararını vermenin çok güç olduğunu anlatan Emine Kurnaz, "Çok zor karar verdim ama iyi ki de vermişim. Bu kişilerin benim duamdan başka bir ihtiyaçları yok. O çocukların anneye ihtiyaçları var" diye konuştu.

Organ bağışladığı kişilerden sadece 2'sini tanımadığını kaydeden Emine Kurnaz, "Göz korneasını alan Bursa'da 23 yaşlarında bir genç kızmış, bir de karaciğerini alan kişi de Denizli'deymiş. Sadece onları tanımıyorum. Diğerlerini tanıyorum sağ olsunlar hepsi aradı" dedi.

'KIZIMI GELİN EDEMEMİŞTİM'

Kızının karaciğerinin bir parçasının Şanlıurfa'da 3 yaşındaki Ayşe'ye verildiğini belirten Kurnaz, "O rahmetli kızımın adıydı. Ben kendi kızımı gelin edememiştim ama inşallah onun düğününün olduğu gün gidip o mutluluğu onda da tadarım demiştim ama olmadı maalesef küçük Ayşe başka rahatsızlığı nedeniyle yaşama tutunamadı" diye konuştu.

'ŞU ANDA 6 TANE EVLADIM VAR'

Evlatlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde ilk Anneler Günü'nde ziyaret edilmesine çok duygulandığını söyleyen Emine Kurnaz, "Bugün çocuklarımı kaybettiğim ilk Anneler Günü. Organlarını bağışladığımız kişiler sağ olsunlar Trabzon'dan böbreğinin birini alan, Van'dan böbreğinin diğerini alan çocuklar aradı. İstanbul'dan kalbini alan Ayşe Gültekin, hediye olarak çiçek göndermiş. Şu anda 6 tane evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi

Kurnaz ayrıca, Anneler Günü için gönderilen çiçeğin üzerinde, "Yanınızda olmak isterdim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere Anneler Günü'nüz kutlu olsun" yazdığını ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'na ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilçe müftüsü, ilçe nüfus müdürü ve sosyal yardımlaşma müdürü eşlik etti.

100 YAŞ ÜZERİ VE ŞEHİT ANNELERİ DE ZİYARET EDİLDİ

Öte yandan Serik Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen kurum amirleri eşliğindeki heyetler Serik'te yaşayan 100 yaş üzeri 8 anne ile 18 şehit annesini de ziyaret etti. İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer ve beraberindeki heyet Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Teğmen Hakan Kabil'in annesi Leman Akpınar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında anne Akpınar, "Tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlarım. Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

ANTALYA 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret

Kalp Krizi, Eylül, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:25 Kaynak: DHA


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