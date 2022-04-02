Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi - Son Dakika
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Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi

02.04.2022 16:05
Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi

Teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getiren Antalya BİLİMFEST'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getiren Antalya BİLİMFEST'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Kepez Belediyesinin TÜBİTAK iş birliğiyle DokumaPark'ta 12 bin 500 metrekare alana kurduğu ve 31 Mart'ta açılışını yaptığı Antalya Bilim Merkezi ile Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayinden, bilim ve teknolojiye milli ürünler sergilendi.

Teknokentlerin geliştirdiği yeni ürünlerin de yer aldığı alanda, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, hava, kara, deniz kuvvetlerinin de çalışmaları yer aldı.

Görevliler, ziyaretçilere, sualtı arama kurtarmadan bomba imhaya, olay yeri incelemeden yeni geliştirilen teçhizatlara kadar ürünler konusunda bilgi verdi.

HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da stantlarıyla festival alanında yerini aldı.

T-129 Atak Taarruz ve Taktik helikopteri, yüzde 100 yerliliğe sahip askeri araç Pusat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok harekatın da kullanılan, en popüler ve en etkili ateş destek muharebe aracı T-155 fırtına obüsü, TUSAŞ tarafından geliştirilen dev boyutlu insansız hava aracı Aksungur, Türkiye'nin silahlı insansız ilk deniz aracı Ulaq ile Kuzgun Tj, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM-J ve Türkiye'nin uzaya gönderilen 7. haberleşme uydusu Türksat 4B'yi de yakından görme imkanı bulan ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.

Antalya BİLİMFEST'te unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, sergiler, görsel şovlar, atölye çalışmalarıyla eğlendi. Festival güzergahında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kente önemli bir bilim merkezi kazandırdıklarını belirterek, festivale yoğun ilgi duyulmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Festival, bu akşam sona erecek.?????

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Antalya, Kepez, Uzay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi - Son Dakika


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