Antalya çavuşoğlu: bm'nin dördüncü merkezi istanbul'da olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya çavuşoğlu: bm'nin dördüncü merkezi istanbul'da olacak - Son Dakika

Antalya çavuşoğlu: bm'nin dördüncü merkezi istanbul'da olacak

7 saat önce

Çavuşoğlu: BM'nin dördüncü merkezi İstanbul'da olacakDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletleri'nin (BM) dördüncü merkezinin İstanbul'da olacağını söyledi.

Çavuşoğlu: BM'nin dördüncü merkezi İstanbul'da olacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletleri'nin (BM) dördüncü merkezinin İstanbul'da olacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da bir yer bakıyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde de olabilir. Alternatiflerimiz var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türkler Mahallesi'nde adını taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Burada spor salonunun açılışını yapan Bakan Çavuşoğlu'na eşi Hülya Çavuşoğlu da eşlik etti. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in yer aldığı ziyarette Çavuşoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Futbol oynayan kız sporcuları ve basketbol oynayan erkek öğrencilerin antrenmanını izleyen Çavuşoğlu, basketbol atışları da yaptı. Çavuşoğlu 5 basketbol atışından 4'ünü potadan geçirmeyi başardı.

ÖĞRENCİLERİ BM'NİN MERKEZİNE GÖTÜRECEK

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra yan tarafta bulunan Alanya Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçerek öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrencinin saz eşliğinde söylediği 'Dostum Dostum' türküsüne eşlik eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, okula müzik enstüramanı hediye edeceğinin sözünü verdi. Öğrencilerin projelerini dinleyen Çavuşoğlu, bir grup öğrencinin BM'nin Newyork ya da Cenevre'deki merkezlerini ziyaret etmelerini sağlayacaklarını müjdeledi.

Bakan Çavuşoğlu Alanya'nın eğitim konusunda örnek bir ilçe olduğunu söyledi. Eğitim kalitesinin her gün arttığını dile getiren Çavuşoğlu, "Her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin yönetiminde siz gençler yer alacaksınız. Projesi olan gençleri Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'deki Newyork ya da Cenevre merkezinde ağırlamak istiyoruz. Viyana'da diğer merkezlerinden biri. BM'nin dördüncü merkezi de İstanbul olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da bir yer bakıyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde olabilir. Alternatiflerimiz var" dedi.

BAKANIN ANISI GÜLDÜRDÜ

'Dostum Dostum' türküsüne eşlik eden Bakan Çavuşoğlu, çocukluk yıllarındaki bir anısını da paylaştı. Kardeşi Hasan Çavuşoğlu'nun ortaokul yıllarında saz aldığını belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "İyi çalamaz ve söyleyemezdi. Akordunu yapamazdı, sesi de berbattı. O yüzden müzikten soğudum. Ama içimizde bir ukte kaldı. Şu anda Hasan Çavuşoğlu Sivasspor maçı için Alanya'da olduğu için arkasından rahat konuşabiliyorum" espirisi salondakileri güldürdü.

Antalya çavuşoğlu: bm'nin dördüncü merkezi istanbul'da olacak

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti
Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya çavuşoğlu: bm'nin dördüncü merkezi istanbul'da olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]