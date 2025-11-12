Antalya\'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru, eşi ve 2 kızını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

POLİS MEMURU, EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru M.G., evinin salonunda eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında da kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) silahla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı polis memuru, olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve 2 kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan olayı haber alarak olay yerine gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirdi.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞI GEREKÇESİYLE KATLİAMI YAPMIŞ

Olayın ayrıntıları da belli olmaya başladı. Fatma Gıyar'ın (31) kendisini aldattığı gerekçesiyle polis memuru eşi ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sırasında Fatma Gıyar'ın eşine çocuklarının yanında hakaretlerde bulunup vurduğu ortaya çıktı. Yaşanan arbede sırasında polis memurunun önce eşi Fatma Gıyar'a, ardından da çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabanca ile vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp kendisini ihbar ettiği öğrenildi.