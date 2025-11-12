Antalya'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü
12.11.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü
Haber Videosu

Aldatma iddiasıyla tartışan polis memuru eşi ve iki çocuğunu katletti, ardından ihbarda bulundu.

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru, eşi ve 2 kızını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

POLİS MEMURU, EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru M.G., evinin salonunda eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında da kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) silahla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı polis memuru, olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve 2 kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan olayı haber alarak olay yerine gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirdi.

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞI GEREKÇESİYLE KATLİAMI YAPMIŞ

Olayın ayrıntıları da belli olmaya başladı. Fatma Gıyar'ın (31) kendisini aldattığı gerekçesiyle polis memuru eşi ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sırasında Fatma Gıyar'ın eşine çocuklarının yanında hakaretlerde bulunup vurduğu ortaya çıktı. Yaşanan arbede sırasında polis memurunun önce eşi Fatma Gıyar'a, ardından da çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabanca ile vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Aman dikkat 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
5 araç birbirine girdi Otomobil metal yığınına döndü 5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

22:37
Velilerden skandal açıklama Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
22:34
Kağıthane’de bir binada patlama Çok sayıda ekip sevk edildi
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
22:12
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
21:28
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
20:37
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
20:03
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
19:30
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
18:26
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
18:25
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
18:01
Kan donduran olay Polis memuru, ailesini katletti
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 23:25:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Aile Katliamı: Polis Memuru Eşini ve Çocuklarını Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.