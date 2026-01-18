Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu - Son Dakika
Yaşam

Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
18.01.2026 17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde çıkan tartışmanın ardında başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürüldü. Genç kadın hayatını kaybederken, adamın eşini kucağında hastaneye götürürken söyledikleri dikkat çekti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Yaklaşık 3 ay önce evlenen Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti. Ailesiyle akşam yemeği yiyen çift, saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine döndü. Sütçüler Caddesi üzerindeki ikametlerine giden yeni evli çift arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti

EŞİ KUCAĞINDA DAİREDEN ÇIKTI, SÖYLEDİKLERİ KAN DONDURDU

Tartışma seslerini duyan komşular kapıya yöneldikleri sırada, daire içerisinden bir el silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra daireden kucağında eşi Helin Kutlay ile birlikte çıkan İ.K. eşinin hayatına son vermek istediğini söyledi. Eşi tarafından hastaneye götürülen genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olayın hastane polisi tarafından bildirilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken kadının eşi İ.K. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin genç kadının cansız bedeni üzerinde yaptığı inceleme ardından Helin Kutlay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti

YAKINLARI CENAZEYİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDI

Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yaşam

SON DAKİKA: Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu - Son Dakika
