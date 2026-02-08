Antalya'da Heyelan Yol Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
Antalya'da Heyelan Yol Çökmesine Neden Oldu

08.02.2026 17:29
Kumluca-Kemer yolunda heyelan sonucu 10 metrelik göçük oluştu, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

ANTALYA'da Kumluca ve Kemer ilçelerini birbirine bağlayan ana kara yolunda, heyelan sonrası 10 metrelik göçük oluştu. Yolun çökmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, heyelan nedeniyle göçük oluştu. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur, ulaşımı durma noktasına getirdi. Derin göçük nedeniyle yolun ilgili bölümü trafiğe tamamen kapatıldı, araç geçişleri tek şerit üzerinden sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri, heyelanın yaşandığı ve çukurun oluştuğu noktada onarım çalışması başlattı.

Ulaşımın aksamasına neden olan göçük sonrası bölgedeki yerel yöneticiler de incelemede bulundu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, heyelan oluşan kara yoluna giderek yetkililerden bilgi aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Antalya 2025 yılında yağan toplam yağışın hemen hemen yüzde 90'ından fazlasını 38 günde aldı. Bu yağışlı günlerin böyle devam etmesi halinde şubat ayı ortasında 12 ayın toplam yağışı kadar yağışı 45 günde almış olacağız. Bu kadar yoğun yağışa altyapı dayanmadı, toprak suya doyunca heyelanlar, taş düşmeleri oluştu" dedi.

Kaynak: DHA

