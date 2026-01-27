Hortum Antalya\'yı yıktı geçti

Antalya'nın batı ilçeleri akşam saatlerinde etkili olan hortum, fırtına ve sağanak yağışla adeta felaketi yaşadı. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta birçok evin çatısı uçtu, seralar zarar gördü, araçlar hasar aldı. Şiddetli hava koşulları kent merkezinde de hayatı durma noktasına getirdi.

SERALAR YERLE BİR OLDU

En büyük zarar Finike'de ortaya çıktı. İlçede meydana gelen hortum, seralar ve enerji nakil hatlarında hasara yol açtı. Seraları yerle bir eden hortum sahile yakın bölgede bir binanın da balkonlarındaki korkuluk camlarını kırdı.

Finike'de akşam saat 20.00 sıralarında başlayan fırtınanın ardından sağanak başlarken, Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları adeta yerle bir etti. Enerji nakil hatlarının da kopmasına sebep olan hortum sebebiyle bölge karanlığa gömüldü. Hortum seralarla birlikte sahile yakın bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılmasına neden oldu.

ZARARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKACAK

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde zarar gören seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Can kaybı ve yaralının olmaması en büyük tesellimiz. Gün ağarınca hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

SARISU DERESİ TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kepez ilçesinde bir spor tesisinin çatısı çökerken, Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, su basma riski bulunan garaj, bodrum katları ve otoparklarda önlem aldı.

DÖŞEMEALTI'NI DOLU VURDU

Öte yandan Döşemealtı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak ulaşıma kapattı.