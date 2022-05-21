Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi

21.05.2022 17:12
Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi

Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba eski milletvekili çıktı İlk ifadesinde "Sakinleştirici kullanıyorum, ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi

Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba eski milletvekili çıktı

İlk ifadesinde "Sakinleştirici kullanıyorum, ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren Ukaynalı baba Oleksiy Navrotskyy, işlemlerinin tamamlanmasının rdından adliyeye sevk edildi. Navrotskyy'nin eski milletvekili olduğu ortaya çıktı. Navrotskyy'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Psikolojim bozuktu ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dediği öğrenildi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı Oleksiy Navrotskyy'nin eşi Yulla Navrotsky eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk Kiril ile 6 yaşındaki kız kardeşi Tetrana'nınhayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Oleksiy Navrotskyy ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın eşi Yulla Navrotskyy'i de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından babaları tarafından öldürülen iki çocuğun cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Anne Yulla Navrotskyy ve anneanne polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Oleksiy Navrotskyy emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Eski milletvekili çıktı

Getirdiği cinnet sebebiyle 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu katleden Oleksiy Navrotskyy'nin en son Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi.Aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak ta grve yaptığı belirlenen Navrotskyy'nin 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu "Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu" Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje "Zamanında Yardım" Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği bildirildi.

"Ne yaptığımın farkında değilim"

Navrotskyy'nin polisteki ilk ifadesinde Psikolojim bozuktu ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dediği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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