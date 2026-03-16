Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
16.03.2026 12:09
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasından yükselen silah sesleri büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar hızla binadan uzaklaştırılırken, bölge güvenlik çemberine alındı; çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hükümet Konağı'nda silahlı bir kişinin rastgele ateş açması paniğe neden oldu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Kepez Hükümet Konağı'nda yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, yanında bulunan silahla ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Şüphelinin daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, içeride bulunan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri

    Yorumlar (10)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    her vatandaş devletinin lehine druş sergilemeli imkanları doğrultusunda devletine yardımcı olmalıdır. 50 6 Yanıtla
    Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    devlet de bize yardımcı olmalı, 10 kat zam yapmamalı. 37 13
    CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    çok doğru ama keşke devlette vatandaşını tikmese 21 12
    Murat Çevre Murat Çevre:
    cihan Özsoy Ahmet Şalli. arkadaşlar Devletin yanında olmak yazmış diz zamdan bahsediyor sunuz Devlet başka hükümet başka karıştırmayın Lütfen 20 9
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    devlete boynumuzuz kıladan incedir devletin imkanlarını kendi çıkarlarına kullananlara değil ama 25 3 Yanıtla
  • 2520366 2520366:
    Bu ulkede insanlar, ne zaman hükümet ile DEVLET kavramının aynı olmadıgını anlar, işte o zaman her şey değişir. 3 0 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    Ülkeler vergiyle değil, Üretimle zengin olur. 1 0 Yanıtla
  • İbrahim KÜÇÜKÖNDER İbrahim KÜÇÜKÖNDER:
    Milleti ne hale getirdiler herkes davasında haklı oldu 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
