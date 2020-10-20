Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Azerbaycan'a destek konvoyu

20.10.2020 22:45

Cami önünde toplanan grup Ellerinde Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayrağı taşıyan çocuk ve vatandaşlar İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya'nın basın açıklaması yapması Araç konvoyunun şehir turu atması Azerbaycan'a destek konvoyu ANTALYA (AA - Antalya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)...

Cami önünde toplanan grup

Ellerinde Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayrağı taşıyan çocuk ve vatandaşlar

İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya'nın basın açıklaması yapması

Araç konvoyunun şehir turu atması Azerbaycan'a destek konvoyu

ANTALYA (AA - Antalya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Manavgat Şubesi üyeleri, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturdu.

İlçedeki Külliye Camii önünde bir araya gelen İHH Manavgat Şubesi üyeleri, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösterdi.

Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan grup, Ermenistan aleyhine slogan attı.

İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya, basın açıklamasında, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıları kınadıklarını söyledi.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Sarıkaya, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından araçlarına binen göstericiler, Azerbaycan'a destek konvoyu ile ilçede tur attı.

Azerbaycan'a destek konvoyu
Azerbaycan'a destek konvoyu
Azerbaycan'a destek konvoyu
Azerbaycan'a destek konvoyu

Azerbaycan, Manavgat, Antalya, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

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