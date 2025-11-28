Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı
28.11.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı
Haber Videosu

Samsun'da bankada hesabına bloke konulduğu öğrenince blokeyi kaldırmak için Antalya'dan Samsun'a gelen şahıs, gittiği polis merkezinde "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı. Dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'dan Samsun'a gelen İ.E., hesabına konulan blokenin nedenini öğrenmek isterken dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Yapılan araştırmada dolandırıcılıkla bağlantısı olduğu belirlenen İ.E. tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu İ.E. (29), para çekmek için gittiği bankada, hesabına Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından bloke konulduğunu öğrenince otobüsle Antalya'dan Samsun'a gelerek durumu araştırmak istedi. Tekkeköy Polis Merkezine giden İ.E., neden hesabına bloke konduğunu öğrenmek istediği sırada Samsun'da ikamet edip internetten araç kiralamak isteyen bir kişinin 33 bin 400 lira parayı İ.E.'nin IBAN numarasına göndererek dolandırıldığı ve şikayette bulunması üzerine banka hesabına bloke konulduğu ortaya çıktı.

Paranın hesabına gönderildiği için hakkında dolandırıcılık suçundan aranması bulunan İ.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından polis merkezinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmada İ.E.'nin Antalya'da da yine dolandırıcılık parasının hesabına gönderilmesi sonucu hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, Samsun'daki dolandırıcılık olayından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Antalya'daki dolandırıcık olayı ile ilgili Antalya Adliyesine ifade veren İ.E., bu suçtan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Antalya, Samsun, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • poyraz can poyraz can:
    beter olsun gün yüzü görmesin inşallah 4 0 Yanıtla
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    Bunları bu tipleri çıkarmayın dışarı .. GEL BENİ BUL BENİ DE DOLANDIR DA GÖREYİM … AMA MUTLAKA BULLL… onu alanlarda sıkıntı var .. KRN HER TARAFINI ONUN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun ameliyat oldu Cenk Tosun ameliyat oldu
621 hakim ve savcının ataması yapıldı 621 hakim ve savcının ataması yapıldı
4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94’e yükseldi 4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi
Ankara’da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik’ten kovuldu Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim Akaryakıta gece yarısı çifte indirim
Mehmet Ağar’la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay’a atandı Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı
Binalarda 1 Ocak’tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

23:10
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye’ye gelmiş
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
23:06
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia “Rusya“ detayı çarpıcı
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
20:54
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
20:05
Avcılar’da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
19:34
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
19:22
Karadeniz’de neler oluyor Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı
19:15
Papanın gittiği şehir karıştı Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
19:03
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 23:23:38. #7.12#
SON DAKİKA: Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.