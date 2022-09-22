KISMİ SEFERBERLİK SONRASI RUSYA'DAN ANTALYA'YA AKIN - Son Dakika
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KISMİ SEFERBERLİK SONRASI RUSYA'DAN ANTALYA'YA AKIN

22.09.2022 16:30

UKRAYNA ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu.

UKRAYNA ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.

Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.

Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti. Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.

Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.

UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ

Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı. Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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