Antalya İş İnsanı Bilal Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş insanı Bilal son yolculuğuna uğurlandı Antalya
'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş insanı Hacı Mehmet Gültekin
Bilal (87), Finike
'de son yolculuğuna uğurlandı.
Bilaller Otomotiv'in 1956 yılında kurulmasına önderlik eden Mehmet Gültekin Bilal, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Mehmet Gültekin Bilal için Finike Merkez
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bilaller Otomotiv ve İsmail Ömer
Bilal Sigorta
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bilal babasının ölümü dolayısıyla düzenlenen törende; cenazeye katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.
Törene CHP
Antalya Milletvekili Aydın
Özer, İYİ Parti
Antalya Milletvekili Hasan Subaşı
, Konyaaltı
Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek
, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu
, Demre
Belediye Başkanı Süleyman Topcu
, Antalyaspor
Başkanı Ali Şafak Öztürk
, Antalya Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Başkanı Ali Bahar
, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailenin yakınları, Antalya, Finike ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.
Hacı Mehmet Gültekin Bilal öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İskele Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.