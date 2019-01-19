Son Dakika Haberleri: Antalya İş İnsanı Bilal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya İş İnsanı Bilal Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

İş insanı Bilal son yolculuğuna uğurlandıAntalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş insanı Hacı Mehmet Gültekin Bilal (87), Finike'de son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya İş İnsanı Bilal Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İş insanı Bilal son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş insanı Hacı Mehmet Gültekin Bilal (87), Finike'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bilaller Otomotiv'in 1956 yılında kurulmasına önderlik eden Mehmet Gültekin Bilal, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Mehmet Gültekin Bilal için Finike Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bilaller Otomotiv ve İsmail Ömer Bilal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bilal babasının ölümü dolayısıyla düzenlenen törende; cenazeye katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Törene CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailenin yakınları, Antalya, Finike ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Mehmet Gültekin Bilal öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İskele Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Mehmet Gültekin, Finike, Antalya, Güncel
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