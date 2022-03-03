Antalya-Konya karayoluna kar engeli - Son Dakika
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Antalya-Konya karayoluna kar engeli

03.03.2022 07:33

Antalya-Konya karayoluna kar engeli Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Antalya- Konya karayoluna kar engeli

Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı

ANTALYA - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yol, yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00'te tüm araç trafiğine kapatıldı. Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli
Antalya-Konya karayoluna kar engeli

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İç Anadolu, Tragger, Antalya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayoluna kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayoluna kar engeli - Son Dakika
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