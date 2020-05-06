Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, koronavirüs sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Bazı oteller planlanan tadilatlarını öne çekerken, havuzbaşlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar sosyal mesafeye uygun hazırlandı. Kemer İlçesi'nin dünyaca ünlü Olimpos ve Çıralı sahilindeki bunglov otellerde normalleşme sonrası turist kabul edecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, 3,5 milyona yakın insanın enfekte olduğu ve 251 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada sektörler durma noktasına geldi. Salgını önlemek adına önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Türkiye de kapılarını tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlere kapattı.

Seyahatlerin durmasıyla birlikte her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, 5 ve 7 yıldızlı oteller, tatil köyleri ve eğlence tesisleriyle turizmin başkenti unvanını taşıyan Antalya'da rezervasyon iptalleri art arda geldi.

Turizmdeki kayıpların önüne geçmek adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellere bir sertifika programı uygulayacaklarını, getirilen kurallara uyan tesislerin mayıs ayı ortalarından itibaren misafir kabul edebileceğini açıkladı. Bakan Ersoy'un açıklaması sonrası turistik tesislerde hummalı çalışma başladı.

OTELLERDE TADİLAT

Kundu, Kadriye ve Belek bölgelerindeki otellerde ileri tarihler için belirlenen tadilatlar öne çekildi. Tesislerin boşluğunu fırsata çeviren otellerde; havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar mekanlar elden geçiriliyor. Sezonda 2 bin misafiri aynı anda ağırlama kapasitesine sahip 5 yıldızlı Susesi Luxury Resort'ta bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. Otelin eskiyen boyası ve bazı dış cephe kaplamaları elden geçiriliyor.

KORONAVİRÜS SONRASINA HAZIRLIK

Tadilatta özellikle dikkat edilen konuların başında ise 'daha hijyen' geliyor. Susesi Luxury Resort, daha önceden halı döşemeli zemini komple yenileyip antibakteriyel zemin döşetirken, odaların duvarlarını da aynı şekilde antibakteriyel duvar kağıdıyla kaplatıyor. Ayrıca banyolardaki küvetler kaldırılıp yerine duşakabin yerleştirildi. Yine 2 bin kişinin aynı anda yemek yeme imkanı bulduğu açık büfe restoranda masalarda değişikliğe gidildi. Geçen sezon 4 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği masalarda, 2 kişi yemek yiyebilecek. Otel girişine termal kamera yerleştiren tesis yönetimi, havuzbaşındaki şezlongları da sosyal mesafe kuralına uygun hale getirerek aralarına 3 metre mesafe bıraktı. Ayrıca şezlonglar sezon öncesinde tek tek dezenfekte ediliyor.

Otelin şubat ayında, haziran ayı için yüzde 60'ın üzerinde erken rezervasyon aldığını, hala o rezervasyonları koruduğunu anlatan otel genel müdürü Çağlar Bayrakçı, "20 Mart'tan itibaren misafir almıyoruz. Personelimizin bir kısmı evinde istirahat ediyor. Kimseyi işten çıkarmadık. Biz hazırız, birkaç gün önceden haber verilmesi halinde misafir kabul edebiliriz. Havuz etrafında şezlongları sosyal mesafe kuralına uygun dizdik. Sahiller kapalı. Restoranlarda yemeklerin tamamını artık kendimiz vereceğiz. Daha önceden planladığımız ama yapamadığımız tadilatları bugünlerde tamamlıyoruz" dedi.

OLİMPOS VE ÇIRALI DA HAZIR

Antalya'nın doğal cennetleri Çıralı ve Olimpos'taki bungalov ve ağaç evlerde koronavirüs salgını öncesi tatile gelen birçok turist, salgının kendi ülkelerinde de görülmesi ve Türkiye'yi daha güvenli bulmaları nedeniyle tatil sürelerini uzatarak kalmıştı.

Olimpos'daki Kadir'in Ağaç Evleri'nin sahibi Kadir Kaya, koronavirüs salgını sonrası turizmde hareketlenmenin olacağını belirtti. Bungalov evlerde, ortak kullanım alanlarının kapalı veya sosyal mesafe kurallarına uygun kullanıldığını anlatan Kadir Kaya, "Her odanın zaten ayrı duş, tuvaleti var, sabah akşam yemeklerini veriyoruz. Çayımız, kahvemiz hazır. Bağışıklık sistemini güçlendirici yemekler, taze soğan, sarımsak, roka, maydanoz, semizotuna kadar yeşillikleri de veriyoruz. Uzun süredir kalanlarla huzurlu ve mutluyuz. Doğanın içinde oksijen bol" diye konuştu.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Aile tipi bungalov evlerden oluşan Olimpos Village Hotel ise sadece Antalya'dan müşteri ağırlıyor. Olimpos Village Hotel sahiplerinden İbrahim Ünsal, koronavirüse karşı bütün önlemleri aldıklarını ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verdiklerini söyledi. Şu an sadece Antalya ikameti olan misafirleri kabul ettiklerini belirten Ünsal, "Antalya dışından da çok fazla talep var. Ancak şu an şehirlerarası yasak nedeniyle bu müşterileri kabul edemiyoruz" dedi.

ALMANYA'DAN GELDİ, GERİ DÖNMEDİ

Olimpos'un hemen yakınındaki Çıralı tatil bölgesinde de butik oteller bungalov tipi evlere müşteri alıyor. Çıralı Zeytin Villa'nın sahibi Mehmet Ümit Kırca, Almanya'dan, Fransa'dan 2 ay önce gelen turistlerin, virüs nedeniyle Çıralı'yı daha güvenli bulduğu için geri dönmeyip, kalmayı tercih ettiğini söyledi. Hem Türkiye'nin başka illerinden gelip 2 ayı aşkın süredir kalanlar hem de Antalya'dan gelen misafirleri olduğunu belirten Kırca, ağaç evlerin her birinin kendine özel bahçesi, hamağı, mutfağı, balkonu ile doğa içinde ayrı birer ev gibi olduğunu kaydetti.

DOĞAL İZOLASYON

Çıralı'da 2+1 ev modeli bungalov evlerden oluşan Rüya Villen Park sahibi Süleyman Altıntaş, Antalya'nın doğa cenneti Çıralı'da butik işletmelerin de koronavirüsten çok etkilendiğini, ancak az sayıda da olsa müşteri olduğunu kaydetti. Virüs öncesinde Ürdün'den gelen bir aile olduğunu ve virüs nedeniyle 1 Haziran'a kadar kalmaya karar verdiklerini belirten Altıntaş, "Antalya içinden de turist alabiliyoruz. Tamamen doğa içinde, evler arasında mesafe, her evin bahçesi olduğu için korunmaya çok uygun" dedi.

Altıntaş, "Mayıs sonunda turizmin önce iç turizmle başlayacağı açıklandı. İnşallah iyi olur. Aslında talep çok yoğun hem yurtiçi hem yurtdışından. Yurtdışından daha çok sonbahar dönemi planlanıyor. Haziran, temmuz ağustos döneminde ise iç turizmde rezervasyonlarımız çok iyi. Ama alınacak kararları bekliyoruz. İnsanlar uzun süredir karantinada olduğundan bunaldı. Özellikle bu tür yerler daha rahat olacağından, butik aile işletmeleri açısından turizmin daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.