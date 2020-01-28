Antalya turizminde sosyal medya atağı

Antalya Ticaret ve Sanayi (ATSO) Odası Başkanı Davut Çetin, Facebook'la dijital turizm, sosyal medyada turizm pazarlaması konusunda çok yararlı bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Sosyal medya önemli bir ticaret platformudur, aynı zamanda veri ve analiz kaynağı haline gelmiştir. Artık şehirler ve şirketler sosyal medya tanıtımlarıyla yarışıyorlar." dedi.

Çetin, Meclis Salonu'nda düzenlenen ATSO Ocak Olağan Meclis Toplantısı'nda, turizmde yıla iyi başlandığını, Almanya'da erken rezervasyonlarda Antalya'nın birinci destinasyon olmaya devam ettiğini dile getirdi.

"Nitelikli Eğitim, Nitelikli İş gücü" adı altında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde proje başlattıklarını aktaran Çetin, 591 bin lira bütçeli proje kapsamında Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne CNC simülasyonu, 3D yazıcı, bilgisayar laboratuvarı gibi donanımlar sağlayacaklarını bildirdi.

Çetin, dijital dünyada markalaşma eğitimleri ve danışmanlığı programına başlayacaklarını bildirdi. Bu programda dijital dönüşümü ve markalaşmayı birleştireceklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme konusunda geçtiğimiz hafta önemli bir etkinlik gerçekleştirdik ve Facebook ile dijital turizm, sosyal medyada turizm pazarlaması konusunda çok yararlı bir toplantı düzenledik. Facebook'un piyasa değeri 630 milyar dolar ve dünyanın ilk 10 şirketi arasında. İstanbul Borsası'ndaki şirketlerimizin toplam değeri 220 milyar dolar civarında. Sosyal medyada Facebook 2,5 milyar kullanıcıyla halen birinci sırada. Türkiye'de sosyal ağ kullanıcılarının sayısı 50 milyonu aşmış durumda, 1 milyon kişi de sosyal ağ üzerinden satış yapıyor. Sosyal medya önemli bir ticaret platformudur, aynı zamanda veri ve analiz kaynağı haline gelmiştir. Artık şehirler ve şirketler sosyal medya tanıtımlarıyla yarışıyorlar. Turizmde fiyat ve gelir artırmak istiyorsak sosyal medyada daha üst sıralara gelmeliyiz."

Çetin, bu çağda yatırım yapılması gereken en önemli yerin dijital teknoloji olduğunu söyledi.