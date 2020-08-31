Antalyaspor'da Podolski seferberliği! Hedef ligdeki Beşiktaş maçına yetiştirmek...

Geçen sezon Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, sağ uyluk arka adalesindeki 'Grade 2C' yırtık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Almanya'da Bayern Münih'in kulüp doktoruyla gerçekleştirdiği tedavi sürecinde...

Geçen sezon Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, sağ uyluk arka adalesindeki 'Grade 2C' yırtık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Almanya'da Bayern Münih'in kulüp doktoruyla gerçekleştirdiği tedavi sürecinde takımın Afyonkarahisar'daki kampına katılamadı. Kırmızı beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarında antrenmanlara başlayan Podolski, bireysel çalışma programıyla güç depoluyor. Antrenman sürecini takımdan ayrı bireysel oyuncu antrenörü Önder Gülcan'ın belirlediği programa göre gerçekleştiren Podolski, kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla yeni sezona hazırlanıyor. Podolski, Fraport TAV Antalyaspor'un 31 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'e kadar sürecek The Land Of Legends Cup'taki kadrosunda da yer almadı. Turnuvanın ardından Antalya'ya dönecek kırmızı beyazlılar, tesislerinde Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirlği maçı hazırlıklarına başlayacak. Bu süreçte takımla antrenmanlara başlayacak Podolski, Gençlerbirliği maçında tam olarak hazır olmadığı için forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Podolski'nin ikinci haftadaki Beşiktaş karşılaşmasına hazır olması hedefleniyor.

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