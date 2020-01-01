Antalyaspor serbest düşüşte! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor serbest düşüşte! - Son Dakika Spor

Antalyaspor serbest düşüşte!

6 saat önce

Süper Lig'in ilk 7 haftasında Göztepe ve Fenerbahçe'yi deplasmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ise sahasında mağlup eden, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarından birer puan çıkaran Antalyaspor, 11 puan toplama başarısı gösterdi.

Antalyaspor serbest düşüşte!, System.String[]

Süper Lig'in ilk 7 haftasında Göztepe ve Fenerbahçe'yi deplasmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ise sahasında mağlup eden, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarından birer puan çıkaran Antalyaspor, 11 puan toplama başarısı gösterdi.


Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 6-0 yenilerek düşüşe geçen Akdeniz ekibinde, 11. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.


Takımın başına geçen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas'da kötü gidişatı durduramadı ve Hırvat çalıştırıcının görevine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte son verildi.


Tomas yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK'yle 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak toplam 3 puan elde edebildi.


Bu süreçte Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.


Gol yükünü 10 oyuncu sırtlıyor


Antalyaspor, 17 haftalık periyotta 15 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü.


Başkent ekibinin kaydettiği 15 golde 10 futbolcunun imzası bulunuyor. Takımda en golcü futbolcu, 3 golle 32 yaşındaki Serdar Özkan olurken, onu 2'şer golle Paul Mukairu, Gustavo Leschuk ve Ufuk Akyol takip etti.


En fazla süre alanlar


Antalya ekibinde ilk yarı en fazla süre alan futbolcu, Nazım Sangare oldu. Tüm maçlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, toplam 1530 dakika sahada kaldı.


Antalyaspor'da 4. sezonunu geçiren Çek stoper Ondrej Celustka, ilk yarıda 1336 dakika forma giyerken, en fazla süre alan oyuncular içerisinde Ufuk Akyol (1306 dakika), Diego Angelo (1260 dakika), Charles Basilio da Silva (1036 dakika), Aatif Chahechouhe (1022 dakika) ve Hakan Özmert (988 dakika) ön palana çıktı.


Sadece 1 kırmızı kart çıktı


Antalyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 42 sarı kartla tamamladı. Antalya ekibi, Gençlerbirliği önünde Bahadır Öztürk'ün kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.


Kırmızı-beyazlılarda ilk devre en çok sarı kartı Hakan Özmert (7) görürken, onu Charles (4) ve Ufuk Akyol (4) takip etti.


Futbolcuların ilk yarı raporu


Antalyaspor'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:


Futbolcu Maç sayısı Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol


Nazım Sangare 17 1530 3 - 1


Ondrej Celustka 15 1336 2 - 1


Ufuk Akyol 16 1306 4 - 2


Diego Angelo 14 1260 1 - 1


Charles Basilio da Silva 12 1036 4 - -


Aatif Chahechouhe 16 1022 - - 1


Hakan Özmert 14 988 7 - 1


Gustavo Blanco Leschuk 13 937 3 - 2


Paul Mukairu 16 917 2 2


Bahadır Öztük 11 893 2 1 -


Amilton Minervino da Silva 12 835 2 - -


Ruud Boffin 9 810 2 - -


Serdar Özkan 12 730 3 - 3


Ferhat Kaplan 8 720 3 - -


Eren Albayrak 9 667 1 - -


Doğukan Sinik 11 620 2 - -


Luis Grando (Chico) 8 445 - - 1


Tarık Çamdal 4 276 1 - -


Alfredo Riberio (Fredy) 9 190 - - -


Gelson Dala 6 166 - - -


Salih Dursun 3 70 - - -


Harun Alpsoy 1 9 - - -


Yekta Kurtuluş 1 0 - - -


Bünyamin Balcı 0 0 - - -


Cenk Şen 0 0 - - -


Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye teklif: Belçika'ya gidelim
Göztepe, Loic Remy'yi transfer etmek istiyor Galatasaray ile Alanyaspor arasında yılın takası! Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası

Son Dakika Haberleri
19:27 Jeneriklik golle 1 puanı getirdi! Brighton - Chelsea: 1-1 - Son Dakika Spor
19:22 Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel: Burada organize bir suç var - Son Dakika Spor
19:12 Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti (FOTOĞRAF) - Son Dakika Spor
19:10 Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti - Son Dakika Spor
19:03 İstifa sinyali veren Ersun Yanal'ın basın toplantısının tarihi netleşti - Son Dakika Spor
19:02 Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor
18:29 Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor serbest düşüşte! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]