Antalyaspor tesislerinde hayat normale döndü

SÜPER Lig'de bu akşam saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testi sonuçlarındaki belirsizlik nedeniyle İstanbul yolculuğunu 8 saat gecikmeli gerçekleştiren Fraport TAV Antalyaspor'da; teknik heyet, futbolcu ve destek ekibi ile tesislerdeki görevli personelin testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hayat normale döndü.

Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi yaşanan koronavirüs test sonucu belirsizliği tamamen ortadan kalktı. Kırmızı-beyazlılarda ilk testte 51, ikincisinde ise 43 pozitif vaka sayısının yer alması ve ilk yapılan testte pozitif olanların ikinci testte negatif görülmesiyle ortaya çıkan tutarsızlık nedeniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde üçüncü testi gerçekleştirdi. Üçüncü test numuneleri Sağlık İl Müdürlüğü ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin laboratuvarlarına gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan incelemede, Antalyaspor kafilesine uygulanan son testte tüm sonuçların negatif olduğu belirlendi.