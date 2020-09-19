Antalyaspor tesislerinde hayat normale döndü - Son Dakika

Antalyaspor tesislerinde hayat normale döndü

SÜPER Lig'de bu akşam saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testi sonuçlarındaki belirsizlik nedeniyle İstanbul yolculuğunu 8 saat gecikmeli gerçekleştiren Fraport TAV Antalyaspor'da;

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SÜPER Lig'de bu akşam saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testi sonuçlarındaki belirsizlik nedeniyle İstanbul yolculuğunu 8 saat gecikmeli gerçekleştiren Fraport TAV Antalyaspor'da; teknik heyet, futbolcu ve destek ekibi ile tesislerdeki görevli personelin testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hayat normale döndü.

Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi yaşanan koronavirüs test sonucu belirsizliği tamamen ortadan kalktı. Kırmızı-beyazlılarda ilk testte 51, ikincisinde ise 43 pozitif vaka sayısının yer alması ve ilk yapılan testte pozitif olanların ikinci testte negatif görülmesiyle ortaya çıkan tutarsızlık nedeniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde üçüncü testi gerçekleştirdi. Üçüncü test numuneleri Sağlık İl Müdürlüğü ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin laboratuvarlarına gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan incelemede, Antalyaspor kafilesine uygulanan son testte tüm sonuçların negatif olduğu belirlendi.

İDDİALAR ASILSIZDiğer taraftan, koronavirüs testinin Sağlık Bakanlığı'na akredite olmayan laboratuvarda yapıldığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin tüm testlerinin akredite kuruluşlar tarafından yapıldığı kaydedildi.TESİSLERDE HAYAT NORMALE DÖNDÜTest sonuçlarındaki tutarsızlık nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul'a yolculuğunu 8 saat gecikmeli gerçekleştirdi. Sonuçlar kesinleşinceye kadar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde uygulanan giriş çıkış yasağı, takımın tesislerden ayrılmasıyla sona erdi. Personelin test sonuçlarının da negatif olarak belirlenmesi üzerine tedbir amaçlı dezenfeksiyon işlemi uygulanan tesislerde bugün hayat normale döndü.TAKIM MAÇ SAATİNİ BEKLİYORGece saatlerinde İstanbul'a giden kırmızı-beyazlılar, koronavirüs testi sonuçlarındaki tutarsızlık nedeniyle yaşadığı sıkıntılı saatleri aşıp, maç saatini beklemeye başladı. Kadroda, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Serdar Gürler ile Drole'nin haricinde eksiği bulunmayan Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçına odaklanıp, evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor tesislerinde hayat normale döndü - Son Dakika Spor

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