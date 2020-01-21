AP Türkiye Raportörü Amor, sendikacılarla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AP Türkiye Raportörü Amor, sendikacılarla görüştü - Son Dakika

AP Türkiye Raportörü Amor, sendikacılarla görüştü

7 saat önce

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Amor, bu kapsamda siyasi parti liderleri, belediye başkanları, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek.

Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle de buluşan Amor, daha sonra Basın Evi'nde sendikalarla toplantı yaptı.

Amor, Gaziantep ve Ankara'daki görüşmelerinin ardından 24 Ocak Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek.

AP Türkiye Raportörü Amor, sendikacılarla görüştü

Sendika, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:29 Kaynak: AA
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