Apple'a rağmen: Fortnite, iPhone'a geri döndü - Son Dakika

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite, Apple'ın ödeme sistemi yerine kendi sistemini kullandığı için App Store'dan kaldırılmıştı. Böylece iPhone ve iPad cihazlara indirilemez hale gelmişti.

Yaklaşık iki yıldır Apple ile Epic arasında yasal zeminde devam eden Fortnite mücadelesi hala bir sonuca ulaşamazken, bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Microsoft'un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming'e Fortnite'ın eklendiği duyuruldu. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte oyun uzun süre sonra resmen iPhone'da oynanabilir hale geldi.

iPhone kullanıcıları Fortnite oynayabilecek

Xbox Cloud Gaming Ürün Başkanı Catherine Gluckstein, "Fortnite'ı desteklenen platformlarda kullanılabilir hale getirmek için Epic Games ile ortaklık kurduğumuzu açıklamaktan heyecan duyuyorum" açıklamasıyla, battle royale oyununun Xbox Cloud Gaming hizmetinin aktif olduğu 26 ülkede oynanabileceğini belirtti.

Monumental news everyone! Fortnite is now available to play FOR FREE streaming to web browsers on iPhone, iPad, and Android via Xbox Cloud. No subscription required, no 30% Apple tax.https://t.co/eHs1Xvh6D2 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 5, 2022

İnternet erişimi olan bir iOS, iPadOS, Android telefon/ tablet veya Windows PC'ye sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca Xbox Cloud Gaming, oturum açma yoluyla kullanılacağından bir Microsoft hesabınız da olmak zorunda. Bu gereksinimleri karşılıyorsanız Safari'yi açıp xbox.com/play adresine giderek oynamaya başlayabilirsiniz.

Türkiye'de kullanılamıyor

Kötü haber şu ki: Xbox Cloud Gaming Türkiye'de henüz aktif değil. Ancak bu Türkiye'deki iPhone kullanıcılarının Fortnite oynayamayacakları anlamına gelmiyor.

Hizmet sadece ABD, İngiltere, İsviçre, İsveç, İspanya, Slovakya, Portekiz, Polonya, Norveç, Hollanda, Meksika, Kore, Japonya, İtalya, İrlanda, Macaristan, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Çekya, Kanada, Brezilya, Belçika, Avusturya ve Avustralya'da kullanılabiliyor. Bu ülkelere VPN ile bağlanarak Fortnite oynayabilirsiniz.

Apple'a gönderme yaptı

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, paylaştığı tweette "Fortnite artık Xbox Cloud aracılığıyla iPhone, iPad ve Android'deki web tarayıcılarında ÜCRETSİZ akışla oynanabilir" dedi. Apple'ın uygulama için satın alımlardan komisyon alma politikasını da hatırlatan Sweeney, "%30 Apple vergisi yoktur" diyerek göndermede bulundu.

