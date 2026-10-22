Ara seçimler öncesi Oval Ofis’te gövde gösterisi: Katolik din adamlarından Trump’a özel dua - Son Dakika
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Ara seçimler öncesi Oval Ofis’te gövde gösterisi: Katolik din adamlarından Trump’a özel dua

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ABD’de Kongre’deki sandalye dağılımını ve yönetim dengelerini yeniden şekillendirecek olan 3 Kasım 2026 ara seçimlerine sayılı günler kala, Beyaz Saray dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Katolik başpiskopos ve piskoposlardan oluşan heyeti ağırladı. Din adamlarının Trump’ın etrafında toplanarak dualar ettiği ve kutsama ritüeli gerçekleştirdiği o anlar, Beyaz Saray yetkilisi Margo Martin’in paylaşımıyla kısa sürede gündeme oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2026’da gerçekleşecek kritik ara seçimler öncesinde Beyaz Saray’da Katolik başpiskopos ve piskoposlardan oluşan bir heyetle bir araya geldi. Beyaz Saray yetkilisi Margo Martin’in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, din adamlarının Trump’ın çevresinde toplanarak dua ettiği anlar yer aldı.

OVAL OFİS’TE DİKKAT ÇEKEN DUA RİTÜELİ

Paylaşılan görüntülerde Trump’ın Oval Ofis’teki çalışma masasının başında başını öne eğerek durduğu, çevresindeki Katolik din adamlarının ise ellerini başkana doğru uzatarak ritüel gerçekleştirdiği görüldü.

Dua sırasında din adamlarının, "Milletimiz, hükümetimiz ve bu makam ile başkanlığımız için teşekkür ediyoruz. Kutsal Ruh'un ülkemizi sarmalamasını ve her türlü kötülükten korumasını diliyoruz" ifadelerini kullandığı duyuldu. Görüntüler, Trump yönetiminde görev yapan ve Beyaz Saray'daki etkinlikleri paylaşmasıyla bilinen Margo Martin tarafından sosyal medyada yayımlandı.

3 KASIM ARA SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE KRİTİK ADIM

ABD’de 3 Kasım 2026 tarihinde yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato’daki 35 sandalye için oy kullanılacak. Bunun yanı sıra 36 eyalette valilik seçimleri gerçekleştirilecek; eyalet yasama organları ve yerel makamlar için de seçmenler sandık başına gidecek.

Ara seçimler doğrudan ABD başkanını belirlemese de Kongre’deki çoğunluk dengelerini şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Çıkacak sonuçlar, Trump yönetiminin görev süresinin kalan bölümünde yasama gündemini ve politikalarını ilerletme kapasitesini doğrudan etkileyecek.

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