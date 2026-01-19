Ara Tatilde Beslenme Düzensizliği Uyarısı - Son Dakika
Sağlık

Ara Tatilde Beslenme Düzensizliği Uyarısı

Ara Tatilde Beslenme Düzensizliği Uyarısı
19.01.2026 09:29
Uzmanlar, ara tatilde çocukların beslenme düzeninin bozulabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

ARA tatilde değişen uyku ve öğün saatleri, çocuklarda beslenme düzenini olumsuz etkileyebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Çelikyurt, "Ara tatilde en yaygın hataların başında kahvaltının atlanması veya öğle yemeğiyle birleştirilmesi geliyor. Gün boyu süren kontrolsüz atıştırmalar, porsiyonların fark edilmeden büyümesi ve hazır gıdalara yönelim de bu dönemde sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Bu düzensizlikler kısa vadede halsizlik ve dikkat dağınıklığına, uzun vadede ise kilo artışı ve metabolik sorunlara zemin hazırlayabiliyor" dedi.

Ara tatil döneminde çocukların günlük rutinlerinin bozulması, beslenme düzenini de doğrudan etkiliyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Çelikyurt, tatil sürecinde öğün saatlerinin kaymasının ve evde geçirilen sürenin artmasının çocukların beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Tatil döneminde beslenme düzenin neden bozulduğunu anlatan Uzm. Dr. Çelikyurt, "Okul döneminde çocukların uyku ve beslenme saatleri belirli bir düzen içindedir. Tatille birlikte uyku saatlerinin gecikmesi, geç uyanma ve öğünlerin düzensizleşmesi sık görülür. Evde geçirilen zamanın artması ve ekran karşısında uzun süre kalınması, çocukların acıkmadan yemek yemesine yol açabilir. Ara tatilde en yaygın hataların başında kahvaltının atlanması veya öğle yemeğiyle birleştirilmesi geliyor. Gün boyu süren kontrolsüz atıştırmalar, porsiyonların fark edilmeden büyümesi ve hazır gıdalara yönelim de bu dönemde sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Bu düzensizlikler kısa vadede halsizlik ve dikkat dağınıklığına, uzun vadede ise kilo artışı ve metabolik sorunlara zemin hazırlayabiliyor" diye konuştu.

'PAKETLİ GIDALAR ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIĞI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Abur cubur tüketiminin nelere yol açtığına değinen Uzm. Dr. Çelikyurt, "Yüksek şeker, tuz ve yağ içeren paketli gıdalar çocuklarda kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabiliyor. Bu durum konsantrasyon güçlüğü, çabuk yorulma ve huzursuzluk olarak kendini gösterebiliyor. Ayrıca bu tür besinler bağırsak sağlığını olumsuz etkileyerek bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor" dedi.

'ÖĞÜN SAATLERİ TATİLDE DE KORUNMALI'

Tatilde okul düzeni olmasa bile çocukların metabolik dengesi için belirli bir beslenme planının önem taşıdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çelikyurt, "Günde üç ana öğün ve ihtiyaca göre bir–iki ara öğün şeklinde bir düzen oluşturulması, iştah kontrolünü kolaylaştırıyor. Öğün saatlerinin tamamen serbest bırakılması, gün boyu farkında olmadan yeme alışkanlığına yol açabiliyor" dedi.

'EVDE KALMAK ATIŞTIRMAYI ARTIRIYOR'

Evde geçirilen sürenin artmasıyla çocukların fiziksel açlık ile can sıkıntısını karıştırabileceğine değinen Uzm. Dr. Çelikyurt, "Bu durum gereksiz atıştırmalara neden olabiliyor. Ailelerin bu noktada çocuklara açlık farkındalığı kazandırması ve onları mutfaktan uzaklaştıracak oyun, spor veya sosyal aktivitelere yönlendirmesi önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

'SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN ÖNERİLERİ'

Ara tatilde sağlıklı ara öğünlerin hem tokluk sağlar hem de enerji dengesini koruduğunu belirten Uzm. Dr. Çelikyurt, cips ve bisküvi yerine şu seçenekler tercih edilebilecek besinleri şöyle sıraladı:

"Taze meyveyle desteklenmiş yoğurt veya kefir

"Bir avuç çiğ kuruyemiş

"Tam tahıllı, peynirli sandviçler

"Şeker ilavesiz yulaflı ev kurabiyeleri

"Haşlanmış yumurta ve ayran"

'EKRAN KARŞISINDA YEMEK RİSKLİ'

Televizyon, tablet veya telefon karşısında yemek yemenin, çocuğun ne kadar yediğini fark etmesini zorlaştırdığını dile getiren Uzm. Dr. Çelikyurt, "Bu durum aşırı tüketime yol açabiliyor. Öğünlerin mümkün olduğunca masa başında ve dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan tüketilmesi öneriliyor" dedi.

'SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Tatilde çocukların su içmeyi kolayca unutabildiğini aktaran Uzm. Dr. Çelikyurt, "Yetersiz su tüketimi baş ağrısı, kabızlık ve dikkat azalmasına neden olabiliyor. Su tüketimini artırmak için renkli suluklar kullanılabilir, suya meyve dilimleri eklenerek daha cazip hale getirilebilir" ifadelerini kullandı.

'OKULA DÖNÜŞTE KADEMELİ GEÇİŞ ÖNEMLİ'

Okula dönüşte kademeli geçişin öneminden bahseden Uzm. Dr. Çelikyurt, "Ara tatil sonrası okula dönüşte beslenme ve uyku düzeninin birkaç gün önceden kademeli olarak toparlanması öneriliyor. Ani değişiklikler çocukta stres yaratabileceği için, bu süreçte sevdiği sağlıklı besinlere yer verilmesi uyumu kolaylaştırıyor" dedi.

'AİLELERE TAVSİYELER'

Ailelerin yasaklayıcı değil rehberlik eden bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çelikyurt, "Evde sağlıklı gıdaları ulaşılabilir kılmak, paketli ürünleri sınırlamak ve çocukları yemek hazırlama sürecine dahil etmek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kalıcı olmasına katkı sağlıyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: DHA

