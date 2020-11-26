Arap dünyasından 50 sanatçı Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaştı - Son Dakika

Arap dünyasından 50 sanatçı Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaştı

Arap ülkelerinden 50 sanatçı "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla kendilerine ait sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Filistin'e destek verdi.

Arap ülkelerinden 50 sanatçı "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla kendilerine ait sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Filistin'e destek verdi. Filistin Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"ne bazı sanatçıların görüntülü mesajlarla destek verdikleri, bazılarının ise Filistin halkına sevgilerini ilettikleri sanat eserleriyle katılım sağladıkları belirtildi. Kültür Bakanlığı, dün akşamdan itibaren dayanışmaya katılan 50 sanatçının gönderdiği sesli, görüntülü mesajların bir kısmını yayınlamaya başladı. Bakanlığın açıklamasına göre, bu yıl Mısır, Suriye, Fas, Lübnan, Irak, Ürdün, Tunus, Kuveyt'teki sanatçılardan dayanışma mesajları gönderildi. İsrail ile normalleşme çabası içine giren birçok Körfez ülkesinden katılıma ilişkin bilgi verilmemesi dikkat çekti. Her yıl 29 Kasım'da Filistin'le dayanışma faaliyetleri dünyanın birçok ülkesinde çeşitli şekillerde gerçekleştiriliyor.

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