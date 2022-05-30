Arap ülkeleri ve örgütlerden bayrak yürüyüşü ve Aksa baskınına tepki - Son Dakika
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Arap ülkeleri ve örgütlerden bayrak yürüyüşü ve Aksa baskınına tepki

30.05.2022 02:34
Arap ülkeleri ve örgütlerden bayrak yürüyüşü ve Aksa baskınına tepki

Arap ülkeleri ve örgütler, İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"ne tepki gösterdi.

Arap ülkeleri ve örgütler, İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"ne tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında istikrarı kışkırtmaya yönelik uygulamalar ve gelişmelerin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı kınamada, işgal güçlerinin bir dini savaşa doğru istekli olduğu kaydedilirken, İsrail'in durdurulması için uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumu harekete geçme çağrısı yaparken, Aksa'da yapılanların Müslümanların duygularını kışkırttığı ve dini çatışma imkanlarını artırdığı vurgulandı.

Arap Birliği'nden de benzer bir açıklama yapıldı. Birlik, İsrail'in "dini duyguları alevlendiren kışkırtıcı hareketleri durdurması için" uluslararası çağrı yaptı.

Körfez İşbirliği Teşkilatı, uluslararası topluma Mescid-i Aksa'nın selametini korumak için sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Aksa'daki gelişmeleri "tehlikeli tırmanış" olarak nitelendirdiği açıklamasında bunun İslam ümmetinin duygularına karşı açık bir meydan okuma olduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma çağrı yapılarak, İsrail'in ihlallerinin son bulması için harekete geçilmesi istendi.

Provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" dün doğu Kudüs'te yapıldı. Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı.

Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı atarken İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde kurduğu çok sayıda barikatla Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

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Filistin: İsrail ateşle oynuyor Filistin: İsrail ateşle oynuyor Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirmesine tepki Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirmesine tepki
Kaynak: AA

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