ARAPAPIŞTI KANYONU'NDA TEKNE TURLARI YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki, Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu, zümrüt yeşili sularının yükselip, tekne turlarının başlamasıyla tekrar ilgi odağı olmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

Aydın, Denizli ve Muğla illeri arasında kalan Arapapıştı Kanyonu dünyanın 8'inci harikası olarak adlandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Nisan ayında turizme açılarak tekne turları başlayan Kemer Barajı'nda yer alan kanyon, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından zümrüt yeşili sularının da yükselmesiyle yeniden açılarak tekne turları da başladı. İzmir, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra, yurdun çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler, onlarca kuş ve balık türünü görebilecekleri 14 kilometrelik tekne turu yapıyor. Yemyeşil sularda yapılan tekne turlarında ziyaretçilere, içerisinde dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonun tarihi, tekne kaptanları tarafından anlatılıyor. Tekne turunda keyifli vakit geçiren ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

DÜNYANIN 8'İNCİ HARİKASI DENİLDİĞİ KADAR VAR'

Arapapıştı Kanyonu'ndaki tekne turlarına katılanlardan Gülüm İrem, "Üç yıldır gelmek istiyordum ancak pandemi ve su seviyesinin düşük olması nedeniyle mümkün olmamıştı. Çok memnun kaldım, gerçekten güzel bir yer yapılmış. Bence burayı şimdiye kadar pazarlamayı beceremiyorduk. Egeliyim, ama böyle bir güzelliği daha düne kadar bilmiyorduk. Çok güzel düşünülmüş" dedi.

Dilek Büyüknohutçu, "Çok keyifli bir geziydi. Gerçekten burası dünyanın 8'inci harikası. 14 kilometrelik bir kanyon. Yerel halkın da kalkındırılması anlamında buradaki turizmin canlandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kanyonu gezenlerden Birsel Özçelik de "Kanyon turizme açıldığında çok merak etmiştik. Daha öncesinde buranın adı yoktu. Turizme kazandırılınca herkeste bir merak uyandı" dedi.

Kendisi de bir turizmci olan Ziynet İğneci, "İlk defa arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Gerçekten de 8'inci harika denildiği kadar var. İyi ki tura katılmışım. İyi ki bu atmosferi gördüm. Çok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Ferah ve doğayla iç içesin. Didim Altınkum'da otel işletiyorum. Gelen müşterilerime mutlaka burayı gezmelerini tavsiye edeceğim. Her şeyiyle mükemmel, ilgi alaka çoktu, bize burasıyla ilgili her şeyi anlattılar. Güzel bir tatil geçirdik" diye konuştu.

Arapapıştı Kanyonu'nun yüksekliği 380 metreyi buluyor. Kuş gözlemcileri için de bir vaha olan kanyonda onlarca tür kuş yer alıyor. Kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turlarıyla ilgili 0542 305 95 85 numaralı telefondan bilgi edinilebiliyor.