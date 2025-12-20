Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Kabaklar Mahallesi'nde ikamet eden Firdevs K. (40) dün saat 16.00 sıralarında dehşeti yaşadı. Firdevs K. ile amcasının kızları Hatice K. (40) ve Sevim K. (60) arasında, tarlalarının yakınındaki hazine arazisini kimin ekeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Hatice K. ve Sevim K., kuzenleri Firdevs K.'yi oğlu Miran'ın gözü önünde tokat atıp, yumruklayarak darbetti. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Firdevs K.'nin darp edilmesi ve o anlara tanık olan oğlunun ağlaması yer aldı. Görüntülerde, ayrıca çevredekilerin kavga edenlerin yanına elinde sopayla gelen başka bir kadına engel olduğu da görüldü.
Görüntülerden yola çıkan jandarma Firdev K.'yi darbettikleri belirlenen Hatice K. ve Sevim K.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
