Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Haberin Videosunu İzleyin
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi
20.12.2025 16:11
Haberin Videosunu İzleyin
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi
Haber Videosu

Manisa'nın Selendi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 40 yaşındaki Firdevs K. 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde amcasının kızları Hatice K. ve Sevim K. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken gözaltına alınan 2 kuzen serbest bırakıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Kabaklar Mahallesi'nde ikamet eden Firdevs K. (40) dün saat 16.00 sıralarında dehşeti yaşadı. Firdevs K. ile amcasının kızları Hatice K. (40) ve Sevim K. (60) arasında, tarlalarının yakınındaki hazine arazisini kimin ekeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Hatice K. ve Sevim K., kuzenleri Firdevs K.'yi oğlu Miran'ın gözü önünde tokat atıp, yumruklayarak darbetti. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Firdevs K.'nin darp edilmesi ve o anlara tanık olan oğlunun ağlaması yer aldı. Görüntülerde, ayrıca çevredekilerin kavga edenlerin yanına elinde sopayla gelen başka bir kadına engel olduğu da görüldü.

İFADELERİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Görüntülerden yola çıkan jandarma Firdev K.'yi darbettikleri belirlenen Hatice K. ve Sevim K.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Selendi, Manisa, Güncel, Şiddet, Tokat, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mavişş Kaplan mavişş Kaplan:
    nerde kanun peki serbestler öldürmesi mi gerekiyordu yazık yazık cocuğun gözü önünde dayak3 yemek3 ne kadar acı bir3 durum serbest adalet yokki 18 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    cehalet 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
