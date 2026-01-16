Arka Sokaklar'da Tansiyon Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Arka Sokaklar'da Tansiyon Zirveye Çıkıyor

Arka Sokaklar\'da Tansiyon Zirveye Çıkıyor
16.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Baba ölümle burun buruna, Ali intikam için gözünü kararttı. Tüm gerilim bu akşam ekranda.

KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam ekrana gelecek bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Rıza Baba'nın yaşam mücadelesi, Ali'nin vicdan azabı ve Cevher'in peş peşe hamleleri tansiyonu zirveye taşıyacak.

RIZA BABA ÖLÜMÜN PENÇESİNDE

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide, Ali'nin yaptığı hatanın ardından ağır yaralanan Rıza Baba, ölümle burun buruna gelir. Yaşananlar herkesin kaderini değiştirecek gelişmelere kapı aralar.

ALİ VİCDAN AZABIYLA YANIYOR

Rıza Baba'ya yaptıklarından sonra kendini affedemeyen Ali, suçluluk duygusuyla boğuşur. Yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Cevher'den intikam almak için gözünü karartan Ali, gerekirse bu uğurda canını vermeye bile hazırdır.

CEVHER'İN KİRLİ PLANI

Tüm bu kaosun arkasındaki isim olan Cevher, hastanede Ali ve Rıza Baba'yı yakalayabilmenin peşindedir. Olan bitenler, tehlikenin henüz geçmediğini gösterir.

AYLA YIKILIYOR

Rıza Baba'nın öldüğünden endişe eden Ayla, gerçeği öğrenmek için Candan Müdür ve Selin'in yanına gider. Ancak kocasını bıçaklayanın Ali olduğunu öğrenmesiyle acıya daha fazla dayanamaz ve fenalaşarak yere yığılır.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Televizyon, Rıza Baba, Tansiyon, Magazin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da Tansiyon Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı
Gergin duruşma Gündeme oturan cinayette kız kardeşin sözleri yürekleri yaktı Gergin duruşma! Gündeme oturan cinayette kız kardeşin sözleri yürekleri yaktı
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:13
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
13:10
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:33:03. #7.11#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'da Tansiyon Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.